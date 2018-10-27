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TİKAD: Sinema sektörü de Türkiye’nin tanıtım seferberliğine destek vermeli

FİNANS HABERLERİ  | 27.10.2018 17:24 | Son Güncelleme

Türkiye İş Kadınları Derneği (TİKAD) Başkanı Nilüfer Bulut, Türkiye turizm sektörüne daha çok yatırımcı çekebilmek için sinema sektörünün de tanıtım seferberliğine destek vermesini istedi ve "Dünyadaki en etkili tanıtım araçlarının başında sinema filmleri geliyor" dedi.

İstanbul, 27 Ekim (DHA) - Türkiye İş Kadınları Derneği (TİKAD) Başkanı Nilüfer Bulut, Türkiye turizm sektörüne daha çok yatırımcı çekebilmek için sinema sektörünün de tanıtım seferberliğine destek vermesini istedi ve "Dünyadaki en etkili tanıtım araçlarının başında sinema filmleri geliyor" dedi.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’u Lütfi Kırdar’daki çalışma ofisinde ziyaret eden Türkiye İş Kadınları Derneği (TİKAD) heyeti, “Turizm Sektöründeki Sorunların Tespiti Ve Öneriler” başlıklı bir raporu Bakan'a sundu.
TİKAD heyetinde, TİKAD Başkanı Nilüfer Bulut, Demet Sabancı Çetindoğan, Sema Güral Sürmeli, Ayşe Cevahir Ersoy, Emine Sabancı Kamışlı, Pelin Akın Özalp yer aldı.
Turizmin ve sektörün yaşadığı problemlerin ele alındığı toplantıda, sorunların ve çözüm önerilerinin içerildiği “Turizm Sektöründeki Sorunların Tespiti Ve Öneriler” başlıklı bir rapor TİKAD Heyeti tarafından, Bakan Ersoy’a iletildi.
Turizm yatırımlarının da gündeme geldiği toplantıda, Türkiye’nin daha çok yatırımcıyı ülkeye çekecek potansiyeli olduğu ve uluslararası alanda bunu öne çıkaracak adımların atılması gereği vurgulandı.
Türkiye’nin tanıtımının çok yönlü ele alınması gerektiğini söyleyen TİKAD Başkanı Nilüfer Bulut, "Türkiye’nin kültürel ve turistik özelliklerini dünyaya daha etkili şekilde tanıtmamız gerekir. Ülkemizin her köşesi kendine has farklı güzelliklere ve bir cazibe merkezi olabilme potansiyeline sahip. Biz daha önce marka şehirler adıyla bir proje hayata geçirmiştik. Her ilimizi tek tek öne çıkan özellikleriyle ele alıp, tanıttığımız bir projeydi bu. Şimdi bu projenin ikinci ayağını hayata geçirmeyi düşünüyoruz" dedi ve ekledi:
"Kaliteli ve nitelikli turistleri çekmek, ayrıca uzun vadede Türkiye için en doğru algıyı oluşturmak bakımından, Türkiye’nin sadece doğal güzelliklerine değil, ama kültürel mirasının da daha fazla öne çıkarılması, dünya uygarlık tarihindeki yerini ve önemini gösteren kültürel gerçekliklerin vurgulanması çok doğru ve etkili bir adım olacaktır."
Sinema sektörünün de Türkiye’nin tanıtım seferberliğine destek vermesi gerektiğinin altını çizen Bulut, "Dünyadaki en etkili tanıtım araçlarının başında sinema filmleri geliyor. Biz ülke olarak bu konuya yetirince önem vermiyoruz. Şehirlerimizi tanıtmak, ve oralarda yaşanan öyküleri aktarmak üzere çekilen kısa veya uzun metrajlı filmlerin etkisi mutlaka olumlu olacaktır. Sinema dilinin, özellikle yeni nesiller üzerinde güçlü bir iletişim yolu olduğunu unutmamak gerekir" dedi.
Sivil toplum kuruluşlarına Türkiye’nin tanıtımında önemli görevlerin düştüğünün belirtildiği toplantıda, Turizm Bakanlığıyla ortak projelerin geliştirilmesi için adım atılmasına karar verildi.

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