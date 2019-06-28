Projeye 20 yıl önce başlarken bu kadar olumlu sonuçları alınacağının öngörülmediğini belirten Akın, "Bu projeyi memnuniyetle devam ettiriyoruz ve çok da güzel meyvelerini alıyoruz. Bu proje, TİKAV'ın ilk ve hala da önemli projesilerinden bir tanesi." ifadelerini kullandı.

Akın, "Bireysel Gelişim Programı TİKAV'ın en önemli projelerinden biri. Öğrencilerimizin programdan edindikleri bilgi ve deneyimleri görünce, son derece bahtiyar oluyoruz. Sonuçlar, bizim doğru yolda olduğumuzu gösteriyor, gururluyuz. Programı devam ettirmek için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz." dedi.

İSTANBUL (AA) - Akfen Holding'in kurucusu olduğu Türkiye İnsan Kaynakları, Eğitim ve Sağlık Vakfı'nın (TİKAV) kurulduğu 1999 yılından bu yana uygulanan Bireysel Gelişim Programı kapsamında gerçekleştirilen mezuniyet töreniyle Elazığ Fırat Üniversitesinde öğrenim gören 36 öğrenci sertifikalarını aldı.

Projenin örnek teşkil etmesi için tanıtımın önemine dikkati çeken Akın, şunları söyledi:

"Örnek olması açısından bu projenin bilinmesinde yarar olduğunu düşünüyorum. Bu projenin ne kadar kıymetli olduğunu, ne kadar değerli olduğunu ve sonuçlarının ne kadar başarılı olduğunu anlatabilirsek, Güneydoğu ve Doğu Anadolu'da başka illerde, başka okullarda, buna benzer projelerin geliştirilmesini sağlamış oluruz. Özellikle, iyi bir tanıtımla, iş insanlarını teşvik ederiz diye düşünüyorum."

TİKAV bünyesinde ulusal ve uluslararası boyutta farklı projelerin de faaliyette olduğunu ifade eden Akın, proje bütçelerinin artırılacağını ve bu projelere devam edileceğinin bilgisini paylaştı.

Akın, öğrencilere hitaben, İngilizce konusunun asla ihmal edilmemesi gerektiğini vurgulayarak, "Bizim yerel iş adamlarına, yerel çalışanlara ihtiyacımız yok. Bizim uluslararası insanlara ihtiyacımız var. Sizlerden mutlaka uluslararası bir dile sahip olmanızı istiyorum. O dile sahip olmadan herhangi bir iletişime girme şansınız yok. Sizlerin her birinizin uluslararası platformda iş yapabilecek ve orada ülkemizin faydasına çalışmanız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.