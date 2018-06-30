İSTANBUL (AA) - Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Hedefimiz aktif ihracatçımızın sayısını yüzde yüze çıkarmak. Biliyoruz ki, ihracatçılarımızın, ve ihracatımızın şu an gelmiş olduğu nokta ile artık yeni şeyler söylemek, değişmek lazım." dedi.

Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımıyla Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 25. Olağan Genel Kurulu'nda konuşan Zeybekci, ihracat ve yatırımın Türkiye için önemine dikkati çekti.

Bakanlık olarak ihracatçılara verdikleri destek ve teşviklerde Başbakan Binali Yıldırım ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hassasiyeti ve katkılarından bahseden Zeybekci, kendilerine teşekkür etti.

Zeybekci, kendilerinin gözleri arkada kalmadan bayrağı devredeceklerini ve gelecek arkadaşlara her türlü desteği vereceklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Hedefimiz aktif ihracatçımızın sayısını yüzde yüze çıkarmak. Biliyoruz ki, ihracatçılarımızın, ve ihracatımızın şu an gelmiş olduğu nokta ile artık yeni şeyler söylemek, değişmek lazım. Türkiye olarak bir Türkiye mucizesi gerçekleştirdik, 35 milyar dolardan 172 milyar dolara giderken, bunu 200 milyar dolara çıkarırken belki bunlarla gerçekleştirebiliriz ama emin olun ondan sonra aynı yöntemlerle devam etmemiz mümkün değil.