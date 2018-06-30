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TİM 25. Olağan Genel Kurulu

FİNANS HABERLERİ  | 30.06.2018 13:25 | Son Güncelleme

Ekonomi Bakanı Zeybekci: - "Hedefimiz aktif ihracatçımızın sayısını yüzde yüze çıkarmak" - "Biliyoruz ki, ihracatçılarımızın ve ihracatımızın şu an gelmiş olduğu nokta ile artık yeni şeyler söylemek, değişmek lazım" - "AB ile ilişkiler, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ile ilgili 2016'nın sonuna kadar getirdiğimiz olumlu süreç, 2018'in sonbaharından itibaren farklı noktaya gelecektir"

İSTANBUL (AA) - Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Hedefimiz aktif ihracatçımızın sayısını yüzde yüze çıkarmak. Biliyoruz ki, ihracatçılarımızın, ve ihracatımızın şu an gelmiş olduğu nokta ile artık yeni şeyler söylemek, değişmek lazım." dedi.

Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımıyla Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 25. Olağan Genel Kurulu'nda konuşan Zeybekci, ihracat ve yatırımın Türkiye için önemine dikkati çekti.

Bakanlık olarak ihracatçılara verdikleri destek ve teşviklerde Başbakan Binali Yıldırım ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hassasiyeti ve katkılarından bahseden Zeybekci, kendilerine teşekkür etti.

Zeybekci, kendilerinin gözleri arkada kalmadan bayrağı devredeceklerini ve gelecek arkadaşlara her türlü desteği vereceklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Hedefimiz aktif ihracatçımızın sayısını yüzde yüze çıkarmak. Biliyoruz ki, ihracatçılarımızın, ve ihracatımızın şu an gelmiş olduğu nokta ile artık yeni şeyler söylemek, değişmek lazım. Türkiye olarak bir Türkiye mucizesi gerçekleştirdik, 35 milyar dolardan 172 milyar dolara giderken, bunu 200 milyar dolara çıkarırken belki bunlarla gerçekleştirebiliriz ama emin olun ondan sonra aynı yöntemlerle devam etmemiz mümkün değil.

Artık yeni şeyler söylememiz, bilgi, teknoloji, marka, tüketim alışkanlıklarını belirlemede Türkiye olarak bizim farklılaşmamız lazım. Yeniden dünyayı keşfedecek değiliz ama bir çok alanda kendimizi garanti altına almamız lazım."

Bakan Zeybekci, konfeksiyon tarzı yöntemlerle bir yerlere gidilemeyeceğinin altını çizerek, "Yatırım Teşvik Belgeleri'nin toplam tutarı 40 milyar dolardır. 2018-2019'da bu yatırımların hayata geçmesi ile cari açığa vereceği destek yıllık 19 milyar dolar civarında." diye konuştu.

Türkiye'nin geldiği noktaya çok çalışarak, tırmalayarak geldiğinin altını çizen Zeybekci, 24 Haziran seçimlerinin ardından Türkiye'nin yeni şeyler söyleme kısmına geçtiğini söyledi.

Nihat Zeybekci, "Türkiye önümüzdeki süreçte rahatlayarak yoluna devam edecek, AB ile ilişkiler, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ile ilgili 2016'nın sonuna kadar getirdiğimiz olumlu süreç, 2018'in sonbaharından itibaren farklı noktaya gelecektir." diye konuştu.

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Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi TİM 25. Olağan Genel Kurulu

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