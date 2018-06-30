İSTANBUL (AA) - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Yapısal reformların hayata geçirilmesi ile yerli ve yabancı yatırımların cesaretlendirilmesini, gündemde olan OHAL'in sonlandırılmasını bekliyoruz." dedi.

TİM 25. Olağan Genel Kurulu, Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımıyla Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Genel Kurul'da başkan olarak son konuşmasını yapan TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, hükümetin bugüne dek kendilerine verdiği destekleri anımsatarak, kendilerine teşekkür etti.

Büyükekşi, sadece son dönemde ihracat desteklerinin 1 milyar liradan 3 milyar liraya çıkarıldığına işaret ederek, yeşil pasaport, e-ticaret ve e-ihracatta çok önemli adımlar atıldığını, Ar-Ge ve Tasarım Merkezi açmanın kolaylaştığını anlattı.

Eximbank'ın, ihracatçılara önemli destekler sunduğuna dikkati çeken Büyükekşi, şu ana kadar verilen destekler ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Mehmet Büyükekşi, verilen destek ve atılan adımların her birinin ihracat için çok önemli olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti: