FİNANS

TİM, ABD pazarındaki elini stratejik iş birliği ile güçlendirecek

FİNANS HABERLERİ  | 09.09.2019 15:57 | Son Güncelleme

TİM Başkanı İsmail Gülle: - "Türkiye’nin 192 üründe ABD pazarı için önemli bir potansiyeli bulunduğunu tespit ettik. ABD’nin eyaletlerinin ithalatına ve Türk firmalarının ihracatına ilişkin detaylı analizler yaptık. Bu rapor ışığında, TİM olarak, ABD’deki muhataplarımızla eyaletlerle ticari ilişkilerimizi güçlendirmek adına, doğru partnerlere ulaşabilmemiz için iş birliklerini yoğunlaştıracağız" - "Türkiye, Doğu Avrupa, Orta Doğu, Orta Asya pazarlarına hiç girmemiş ABD firmaları da mevcut. Bu firmaların, Türkiye’yi bir stratejik operasyon merkezi olarak kullanmalarında fayda olacağını düşünüyoruz"

İSTANBUL (AA) - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, ABD'ye yapılan ihracatın sürdürülebilir şekilde artması için bir rapor hazırladıklarını belirterek, "Türkiye’nin 192 üründe ABD pazarı için önemli bir potansiyeli bulunduğunu tespit ettik. ABD’nin eyaletlerinin ithalatına ve Türk firmalarının ihracatına ilişkin detaylı analizler yaptık. Bu rapor ışığında, TİM olarak, ABD’deki muhataplarımızla eyaletlerle ticari ilişkilerimizi güçlendirmek adına, doğru partnerlere ulaşabilmemiz için iş birliklerini yoğunlaştıracağız." dedi.

Gülle, ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross’un Türkiye ziyaretinin ardından yazılı bir açıklama yaptı.

Ross’a ziyaretleri ve iki ülke arasındaki ticareti artırmaya yönelik çalışmaları için teşekkür eden Gülle, ABD’nin, dünyanın en büyük pazarı konumu olduğunu hatırlattı.

Söz konusu ülkenin yılda ortalama 2,5 trilyon dolarlık ithalat gerçekleştirdiğini aktaran Gülle, ABD'ye son dönemde daha yoğun bir tempoyla ihracat gerçekleştiren Çin ve Asya ekonomilerinin stratejileri incelendiğinde, dağınık bir ihracatçı ağı üzerinden ticaret yerine, ölçek ekonomisine dayalı, hayli yüksek miktarda ihracat yapabilme kabiliyeti olan şirketler üzerinden ticaret ağı kurulduğunu ifade etti.

Gülle, şunları kaydetti:

"Türkiye ile ABD arasındaki ticaret hacmi geçen yıl 20 milyar dolar seviyelerine ulaştı. Bugün verilere baktığımızda 6 bin 500’e yakın firma, 2018’de ABD’ye ihracat yaptı.

İlk 10 firmamız ABD’ye ihracatımızın 4’te 1’ini gerçekleştiriyor. Mevcut durumdan hareketle, aynı zamanda Türk ihracat ekosisteminin düşünce kuruluşu da olmamız sebebiyle, nisan ayında ABD pazarına ilişkin bir rapor hazırladık. Bu raporda, küresel ticarete en çok konu olan bin ürün içerisinde, Türkiye’nin 192 üründe ABD pazarı için önemli bir potansiyeli bulunduğunu tespit ettik. ABD’nin eyaletlerinin ithalatına ve Türk firmalarının ihracatına ilişkin detaylı analizler yaptık. Bu rapor ışığında, TİM olarak, ABD’deki muhataplarımızla eyaletlerle ticari ilişkilerimizi güçlendirmek adına, doğru partnerlere ulaşabilmemiz için iş birliklerini yoğunlaştıracağız."

- "Firmalarımızın gücünü, ticaret heyetleriyle, fuarlarla, dijital kanallarla ortaya koymaya hazırız"

İsmail Gülle, Türkiye’nin, her iki ülkeye de fayda sağlayacak, büyük potansiyele sahip güçlü ihracatçı firmaları olduğunu belirterek, şu değerlendirmeyi yaptı:

"TİM olarak, bu firmalarımızın gücünü, ticaret heyetleriyle, fuarlarla, dijital kanallarla ortaya koymaya hazırız. Diğer taraftan, şunu da biliyoruz ki; Türkiye, Doğu Avrupa, Orta Doğu, Orta Asya pazarlarına hiç girmemiş ABD firmaları da mevcut. Bu firmaların, Türkiye’yi bir stratejik operasyon merkezi olarak kullanmalarında fayda olacağını düşünüyoruz. Bu sayede ABD de, bu coğrafyadaki 47 ülkede karşı karşıya kaldığı, toplam 40 milyar dolarlık dış ticaret açığını azaltacak, hatta tersine çevirecektir. Önerilerimizin, 100 milyar dolarlık ticaret hedefine ulaşmamıza katkı sağlayacağından eminiz. TİM olarak, biz de üzerimize düşeni yapmaya hazırız."

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Anahtar Kelimeler:
ABD'ye ihracat ismail gülle strateji TİM

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