TİM, ABD pazarındaki elini stratejik iş birliği ile güçlendirecek

İSTANBUL (AA) - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, ABD'ye yapılan ihracatın sürdürülebilir şekilde artması için bir rapor hazırladıklarını belirterek, "Türkiye’nin 192 üründe ABD pazarı için önemli bir potansiyeli bulunduğunu tespit ettik. ABD’nin eyaletlerinin ithalatına ve Türk firmalarının ihracatına ilişkin detaylı analizler yaptık. Bu rapor ışığında, TİM olarak, ABD’deki muhataplarımızla eyaletlerle ticari ilişkilerimizi güçlendirmek adına, doğru partnerlere ulaşabilmemiz için iş birliklerini yoğunlaştıracağız." dedi.

Gülle, ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross’un Türkiye ziyaretinin ardından yazılı bir açıklama yaptı.

Ross’a ziyaretleri ve iki ülke arasındaki ticareti artırmaya yönelik çalışmaları için teşekkür eden Gülle, ABD’nin, dünyanın en büyük pazarı konumu olduğunu hatırlattı.

Söz konusu ülkenin yılda ortalama 2,5 trilyon dolarlık ithalat gerçekleştirdiğini aktaran Gülle, ABD'ye son dönemde daha yoğun bir tempoyla ihracat gerçekleştiren Çin ve Asya ekonomilerinin stratejileri incelendiğinde, dağınık bir ihracatçı ağı üzerinden ticaret yerine, ölçek ekonomisine dayalı, hayli yüksek miktarda ihracat yapabilme kabiliyeti olan şirketler üzerinden ticaret ağı kurulduğunu ifade etti.