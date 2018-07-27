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TİM Başkanı: Ekonomik sorunların temel çözümü ihracat

FİNANS HABERLERİ  | 27.07.2018 15:13 | Son Güncelleme

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, cari açığın ve tüm ekonomik sorunların temel çözümünün ihracat olduğunu belirtti ve formülün, harcadığımızdan daha fazla kazanmak olduğunu söyledi.

TİM Başkanı: Ekonomik sorunların temel çözümü ihracat

Elif Varan / İstanbul, 27 Temmuz (DHA) - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, cari açığın ve tüm ekonomik sorunların temel çözümünün ihracat olduğunu belirtti ve formülün, harcadığımızdan daha fazla kazanmak olduğunu söyledi.
Yılın ilk 5 ayında cari açığın 27.7 milyar dolara ulaştığını belirten Gülle, "Hizmet ihracatımızda başarılı firmalarımızı ortaya çıkarmak ve ülkemizin bu alandaki potansiyelini sergileyebilmek için 2016 yılında Türkiye’nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı çalışması başlattık. Şu an 2017 yılı araştırmamız başlamış durumda. Yurtdışına hizmet ihraç eden tüm firmalarımızı bu araştırmaya katılmaya davet ediyorum" dedi ve ekledi:
"Cari açığı kapatabilmenin formülü çok basit: harcadığımızdan daha fazla kazanacağız. Hem mal, hem de hizmet ihracatını artırabilirsek, bu konuda mesafe kaydedebiliriz.
"Bugün ekonomide 2023 hedeflerine ulaşabilmemizin tek yolunun ihracat olduğu artık herkesin malumu.
"TİM Başkanlığına aday olduğumda koyduğum ilk hedeflerden biri dış ticaret fazlası veren bir ülke konumuna gelebilmekti.
"Bu ülke aldığından daha fazlasını ihraç etmeli, açık vermemeli, açığın finansmanı ile uğraşmamalı dedik."
Bunun için öncelikle mal ihracatını ithalatın üzerine taşıyacak projeler geliştirilmesi gerektiğini vurgulayan Gülle, "İhracatımızı artırırken, ithalatımızı da kontrol altına almak durumundayız" dedi ve şu konuların altını çizdi:
"Bunun yanında, en az mal ihracatı kadar hizmet ihracatı da son derece önemli. Son açıklanan ödemeler dengesi verilerinde hizmetler dengesi yılın ilk 5 ayında 6,3 milyar dolar fazla verdi.
"Yani mal ticaretinde ithalatımız ihracatımızın önünde giderken, hizmet ticaretinde bu yılın Ocak-Mayıs döneminde 9,5 milyar dolar ithalata karşılık 16 milyar dolara yakın hizmet ihracatımız var.
"Bu dönemde tam 4 ayda yüzde 65’in üstünde artış yakaladık. Güçlü olduğumuz bu alanda pastadan daha fazla pay almalıyız.
"2018’in başından beri özellikle taşımacılık ve turizmde ciddi artışlar yaşıyoruz.
"Turizm gelirleri 5 aydır yüzde 30 civarında artıyor, taşımacılık da ciddi bir yükseliş gösteriyor, bu performansı sürekli hale getirmemiz gerek."
Artık hizmet ihracatının tek bir çatı altında toplandığını da anımsatan Gülle, "Turizm, taşımacılık, eğitim gibi farklı alanlarda oluşturduğumuz alt kurullar sayesinde çok verimli çalışmalar ortaya koyacağız" dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bunun yanında, hizmet ihracatımızda başarılı firmalarımızı ortaya çıkarmak ve ülkemizin bu alandaki potansiyelini sergileyebilmek için 2016 yılında '2015 yılı Türkiye’nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı' çalışması başlattık.
"2017 yılında gerçekleştirdiğimiz törende başarılı firmalarımız ödüllerini son Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım’ın ve Bakanlarımızın ellerinden aldılar. Şu an 3. yılında, 2017 araştırmamız başlamış durumda.
"Yurtdışına hizmet ihraç eden tüm firmalarımızı bu araştırmaya katılmaya davet ediyorum.
"Hizmet ihracatçısı firmalar 'Türkiye’nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı Araştırması'na http://www.tim.org.tr/tr/500.html adresinden kayıt yaptırarak sıralamada yer alma şansına sahip."

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