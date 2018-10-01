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TİM Başkanı Gülle soruları yanıtladı:

FİNANS HABERLERİ  | 01.10.2018 14:09 | Son Güncelleme

"İhracatçılarımıza gözümüz gibi bakılması gerekiyor. İhracatçılarımızın her türlü istek ve taleplerinin yerine getirilmesi, onlara destek olunması milli bir görevdir"

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, "İhracatçılarımıza gözümüz gibi bakılması gerekiyor. İhracatçılarımızın her türlü istek ve taleplerinin yerine getirilmesi, onlara destek olunması milli bir görevdir." dedi.

TİM'in eylül ayı ihracat rakamları, Antalya'da düzenlenen basın toplantısında açıklandı.

Toplantıya, TİM Başkanı İsmail Gülle, TİM Yönetim Kurulu üyeleri, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Isparta Valisi Şehmus Günaydın, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin ile bazı sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri, bölge ihracatçıları ve iş adamları katıldı.

Toplantıda yaptığı konuşmanın ardından soruları yanıtlayan Gülle, ihracatın ithalatı karşılama oranının yüzde 88'e kadar yükseldiğini, ithalatta düşüşün gözle görülür derecede azaldığını söyledi. Gülle, "İçerideki mevcut üretimi, yerli ve milli üretimi artırarak, ülkemizi ithalata bağlılıktan kurtararak, yerli ve milli üretimle daha fazla üreterek, daha fazla ithalat yerine üretim yaparak, cari açığı kaparak, öncelikle dış ticaret dengesini sağlayacak, sonra da fazlasını verecek bir ülke hedefliyoruz, bu yönde çalışıyoruz." dedi.

Gülle, Türk Eximbank ve bankaların ihracatçıya sağladığı finansmana ilişkin sorular üzerine, ihracat ailesinin en önemli destekçisinin Türk Eximbank olduğunu söyledi.

Eximbank'ın ihracatçı için çok şey ifade ettiğini dile getiren Gülle, "Bu desteğini de her gün artırmaya devam ediyor. Yeni Ekonomi Programı'nda da Eximbank kaynaklarının artırılacağı ve daha fazla ihracatçıya destek sağlanacağı yönünde çalışmaların yapılacağını takdirde karşılıyoruz." diye konuştu.

- 10 büyük ekonomi içinde yer alma hedefi

Son dönemde kurla ilgili sıkıntılar nedeniyle bazı bankaların teminat mektubu vermede sorun yarattıklarını, yüksek kredi faizlerinin istenildiğini belirten Gülle, şöyle devam etti:

"Bu konudaki dileklerimizi, taleplerimizi Türkiye Bankalar Birliğine ilettik. Biz ihracatı bugün için değil, bu ülkenin yarınları için istiyoruz. İhracatçılar cumhuriyetle birlikte varlar. O bakımdan ihracatçılarımıza gözümüz gibi bakılması gerekiyor. İhracatçılarımızın her türlü istek ve taleplerinin yerine getirilmesi, onlara destek olunması milli bir görevdir. Ülkemizin gelişmesi, Sayın Cumhurbaşkanımızın koymuş olduğu 10 büyük ekonomi içine girme hedefinin gerçekleştirilmesindeki en büyük destek ihracattan olacaktır. O açıdan bankaların da bu konuda günlük değil, geleceğe yönelik değerlendirmelerini yapmak için bu sözleri söyledik. Çünkü ihracatçılarımızın yolu ve hedefi büyük, bu konuda herkesin onlara destek olması lazım."

Gülle, bu ay içinde gerçekleştirilecek Çin İthal Fuarı'na Türkiye'nin bin 500 metrekarelik bir stant ve 40'ın üzerinde firmayla katılacağını bildirdi. Çin'e ihracatın yaklaşık 3 milyar dolar, bu ülkeden ithalatın ise 20 milyar dolar seviyesinde bulunduğuna işaret eden Gülle, Çin'e daha fazla ihracat yapılması için çalışmak gerektiğini söyledi.

İsmail Gülle, "Ticaret Bakanı Sayın Ruhsar Pekcan ihracat rakamlarını sizden bir süre önce açıkladı. Bundan sonra iki ayrı açıklama mı yapılacak, yoksa bir konsept değişikliğine mi gidilecek?" sorusu üzerine de 2002 yılından bu yana ihracat rakamlarının TİM tarafından açıklandığını ifade etti. Gülle, bugünkü açıklamanın da Ticaret Bakanı Pekcan ile birlikte yapılmasının planlandığını ancak Pekcan'ın son dakika Ankara'daki bir programı nedeniyle böyle bir uygulamaya gidildiğini dile getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
antalya ihracat TİM Başkanı İsmail Gülle

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