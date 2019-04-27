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TİM Başkanı Gülle: Yılı 180 milyar dolarlık ihracatla bitireceğimiz garanti

FİNANS HABERLERİ  | 27.04.2019 13:35 | Son Güncelleme

TÜRKİYE İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, 2019'un ilk çeyreğinde 45 milyar dolarlık ihracat yapıldığını belirterek, "Yani yılı en az 180 ve üzerinde bir rakamla bitireceğimizi garanti ettiğimiz bir tablodayız" dedi.

TİM Başkanı Gülle: Yılı 180 milyar dolarlık ihracatla bitireceğimiz garanti

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- TÜRKİYE İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, 2019'un ilk çeyreğinde 45 milyar dolarlık ihracat yapıldığını belirterek, "Yani yılı en az 180 ve üzerinde bir rakamla bitireceğimizi garanti ettiğimiz bir tablodayız" dedi.
İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri (İTHİB) tarafından Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası'nda (KMTSO) tekstil ve ham maddeleri hazır giyim ve konfeksiyon sektör toplantısı yapıldı. Toplantıya; Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, TİM Başkanı İsmail Gülle, Türk Eximbank Genel Müdür Yardımcısı Enis Gültekin, İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe ve İTHİP Başkanı Ahmet Öksüz ile birliktelerin yönetimleri katıldı.
TURAGAY: SEKTÖRÜN SORUNLARIYLA GELİN, ÇÖZELİM
KMTSO Başkanı Serdar Zabun ve Meclis Başkanı Hanefi Öksüz'ün açılış konuşmalarıyla başlayan toplantıda Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, 80'li yıllarda Türkiye'nin ihracata dayalı kalkınma stratejisini belirlediğini ve 90'lı yıllarda da ihracatın artmaya başladığını söyledi. İhracatta tekstil ve konfeksiyonun çok önemli olduğunu ifade eden Turagay şöyle konuştu:
"O dönemde Türkiye'yi alıp da bugünlere getiren sektör tekstil ve konfeksiyon sektörüdür. 1990'lı yıllarda 4 milyar dolar olan ihracatımız, bunun içinde deri ve halı da var, 29,5 milyar dolara çıktı. Ama şuna katılıyorum; daha da ilerilere çıkartmalıyız. 2014'lerde 31 milyarları yakalamışız artık demek ki bir atılım yapmamız lazım. Bu atılımı da hep beraber yapacağız. Bundan sonra birçok kez daha bir araya geleceğiz. Sizlerin sorunlarınızı tek tek dinlemek istiyoruz. Sayın Başkanlarımızla oturalım konuşalım, siz sorunlarınızı getirin ama her zaman söylediğim bir şey var ama bana bireysel, firmasal 'Gümrüktekiler şöyle yaptı, çıkarken belgem kapanmadı' gibi ıvır zıvır, yanlış anlamayın ama sizler için çok önemli olabilir ama Türkiye için o kadar önemli değil. Bir işi yapıyorsanız doğru yapacaksınız, baştan aşağı da gerekeni yerine getireceksiniz. Sizler için çok önemli olan ama sektör açısından çok önemli olan sorunları getirin ki, bizde oturup onları masaya yatıralım ve onları çözelim."
GÜLLE: YILI 180 VE ÜZERİNDE BİR RAKAMLA KAPATACAĞIZ
TİM Başkanı İsmail Gülle ise geçen yıl Türkiye'nin, Cumhuriyet tarihinin en önemli ekonomik saldırısıyla karşı karşıya kaldığını ve hemen hemen bütün ekonomik göstergelerin bundan etkilendiğini belirtti. Etkilenmeyen tek şeyin ihracat rakamları olduğunu ifade eden Gülle, "O konuda sizlerin duruşu ve fedakârlığı, mücadelesi her türlü takdirin, her türlü güzel sözlerin, her türlü övgüye layık sözlerin karşılığıdır. Geçen yılı 168 milyar dolarlık bir Cumhuriyet tarihiyle kapattık ve ilk çeyrekte de yine 45 milyar dolarlık, yani yılı en az 180 ve üzerinde bir rakamla bitireceğimizi garanti ettiğimiz bir tablodayız. İnşallah tabii her şey yolunda giderse. Bunun içerisinde tekstil ve hazır giyimin de payı çok. Yıllarca bu sektörün daha ileriye gitmesi, daha başarılı olması, teşvikleri, sorunların çözümleri için el birliğiyle tekstil ve hazır giyim sektörü olarak çok kıymetli çalışmalar yaptık" dedi.
GÜLTEPE: 2018'DE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ YÜZDE 4,7 BÜYÜDÜ
İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe ise Kahramanmaraş'ın tekstil sektörünün parlayan yıldızı olduğunu söyledi. Hazır giyim sektörünün son 3 yıldır 17 milyar dolar civarında bir duraksama dönemi yaşadığını kaydeden Gültepe, "2018'de biraz daha atak yaptık. 17,6 milyar doları, rekor olan 18 milyar doları yakalamak üzereyken son çeyrekteki düşüşten dolayı 17,6 milyarda kaldık. 2019'un ilk çeyreğinde yine bir küçük de olsa bir artış içerisindeyiz. Miktar bazında ise biraz daha artıdayız. 2018'de yüzde 7,6, 2019'un ilk 3 ayında yüzde 11'lik bir artış var. Ciroda ise kurların etkisiyle en azından başa baş noktadayız. Verilerden de anlaşılacağı üzere daha fazla üretip daha fazla ihracat yapıyoruz. Bu eğilim, üretim ve istihdam rakamlarımız da yansıyor. 2018'de imalat sanayi üretimi yüzde 1,5 büyümesine rağmen hazır giyim sektörü yüzde 4,7 büyüdü. 2019'a da iyi başladık. Bu yılın ocak ayında imalat sanayi yüzde 5,5 küçülürken, hazır giyim sektörü yüzde 3,6 büyüdü. Ağustos-Aralık ayı döneminde istihdam rekoru kırdık, 5 ay üst üste 5 binin üzerinde istihdam sağladık" diye konuştu.

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TİM Başkanı Gülle: Yılı 180 milyar dolarlık ihracatla bitireceğimiz garantiTİM Başkanı Gülle: Yılı 180 milyar dolarlık ihracatla bitireceğimiz garantiTİM Başkanı Gülle: Yılı 180 milyar dolarlık ihracatla bitireceğimiz garantiTİM Başkanı Gülle: Yılı 180 milyar dolarlık ihracatla bitireceğimiz garanti

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