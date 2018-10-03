TİM Başkanı Gülle'den sendikasyon kredisi açıklaması

"Geçtiğimiz aylarda ihracata sağlanan kredilerde, yurt dışından temin edilen kaynağın katkısı büyük oldu. Geçtiğimiz yıl aldığımız krediyi bu yıl yüzde 8,5 artırarak yeniledik. Böylece ek bir kaynak yaratmış olduk. Bu kredi, Türk Eximbank’a, Türkiye’ye ve Türk ekonomisinin geleceğine yönelik güvenin devam ettiğinin en önemli göstergesidir.

İSTANBUL (AA) - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, bugün Türk Eximbank'ın Londra'da Mizuho Bank koordinatörlüğündeki bankalar konsorsiyumundan yenilediği sendikasyon kredisiyle ilgili, "Geçtiğimiz aylarda ihracata sağlanan kredilerde, yurt dışından temin edilen kaynağın katkısı büyük oldu. Geçtiğimiz yıl aldığımız krediyi bu yıl yüzde 8,5 artırarak yeniledik. Böylece ek bir kaynak yaratmış olduk. Bu kredi, Türk Eximbank’a, Türkiye’ye ve Türk ekonomisinin geleceğine yönelik güvenin devam ettiğinin en önemli göstergesidir." açıklamasında bulundu.

Önümüzdeki dönemde, net ihracatın büyümeye katkısının pozitif olacağı göz önünde bulundurulduğunda, Türk Eximbank’ın ihracata sağladığı desteğin önemi daha da artıyor. Yenilenen sendikasyon kredisi ile birlikte sermayesini artıran bankamız, ihracatın finansmanı noktasındaki en büyük güvencemiz."

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- "İhracatta KOBİ’lerin payı hızlı artıyor"

Gülle, Türk Eximbank desteklerinden faydalanan ihracatçı sayısının, özellikle de kredi sağlanan KOBİ'lerin toplam payının artırılmasının çok önemli olduğunu belirterek, "Eximbank’ın hizmet verdiği ihracatçı sayısının yıl sonuna kadar 11 bine ulaşması bekleniyor. Ayrıca, eylül ayı itibariyle kredilerden faydalanan toplam ihracatçı sayısı içerisinde yüzde 64 olan KOBİ’lerin payının yıl sonunda yüzde 68’e çıkması hedefleniyor. Eximbank tarafından sağlanan kredilerin ihracatın ve ihracatçı sayısının artmasında işlevi büyük." ifadelerini kullandı.

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- "Hedeflerimize çok daha hızlı ulaşacağız"

Eximbank tarafından açılan yeni şube ve irtibat bürolarına değinen Gülle, "2017 ve 2018 yılında birliklerimiz ve odalar bünyesinde açılan 9 yeni şube ve 12 irtibat bürosu ile ihracatçılarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. İhracatçılarımızın finansman sorunu yaşamaması adına, 2017 yılında Eximbank tarafından sağlanan 39,3 milyar dolarlık desteğin yıl sonunda yüzde 17’lik bir artışla 46 milyar dolara ulaşmasını öngörülüyor. Böylece ihracatla büyüme hedefimize tüm kurumlarımızın iş birliğiyle çok daha hızlı ulaşacağız." değerlendirmesinde bulundu.

