TİM Başkanı'dan ABD'nin GTS ve çelik kararlarına ilişkin açıklama

İSTANBUL (AA) - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, ABD'nin Türkiye'yi Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi'nden (GTS) çıkarmasına ilişkin, "ABD'ye ihracatımızda GTS kapsamına girebilecek ürünlerin toplam hacmi 3 milyar doların üzerinde ancak ticaretin GTS kapsamında girebilmesi için ABD'deki ithalatçıların gümrükleme aşamasında bir işlem yapması gerekiyor. GTS kapsamındaki ürünlerimizin ihracatçıları, Amerika pazarında GTS dahilinde olmadan da aynı ürünlerde 1 milyar doların üzerinde ihracat yapabildiklerini de kanıtlamışlardır." açıklamasında bulundu. Gülle, yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin Türkiye'yi Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi'nden (GTS) çıkarma ve Türk çeliği için gümrük oranını yüzde 25'e indirme kararlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 2018 yılında ABD'nin 44'ü en az gelişmiş 121 ülke ve bölgeyi GTS kapsamında değerlendirdiğini belirten Gülle, GTS kapsamındaki ülkelerin 3 bin 500'ü aşkın ürün kodunda ABD'ye gümrüksüz ihracat yapabilme hakkına sahip olduğunu kaydetti.

Gülle, bu çerçevede geçen yıl ABD'nin GTS kapsamında ithalatının 23,6 milyar dolar olarak gerçekleştiğini belirterek, söz konusu tutarın ABD'nin toplam ithalatının yüzde 1'inden de az olduğuna dikkati çekti. GTS'den en çok yararlanan ülkenin 6,3 milyar dolarla Hindistan olduğunu bildiren Gülle, "Hindistan'ı 4,4 milyar dolarla Tayland izliyor. Ülkemiz 1,9 milyar dolarla GTS'den faydalanan beşinci ülke konumunda bulunuyor. Esasen ABD'ye ihracatımızda GTS kapsamına girebilecek ürünlerin toplam hacmi 3 milyar doların üzerinde ancak ticaretin GTS kapsamında girebilmesi için ABD'deki ithalatçıların gümrükleme aşamasında bir işlem yapması gerekiyor. GTS kapsamındaki ürünlerimizin ihracatçıları, Amerika pazarında GTS dahilinde olmadan da aynı ürünlerde 1 milyar doların üzerinde ihracat yapabildiklerini de kanıtlamışlardır." ifadelerini kullandı. - "75 milyar dolar hedefine olumsuz bir etkisi olacağını düşünmüyorum" TİM Başkanı Gülle, yılbaşında dünyada en çok ithal edilen ilk 200, akabinde ilk bin ürün üzerinden gerçekleştirilen RCA analizlerine göre, Türkiye'nin bilhassa RCA değeri yüksek olan ve küresel rekabette gücü olan ürünlerde ABD pazarında iddialı olma potansiyelinin olduğunu belirterek, şunları kaydetti: