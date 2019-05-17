FİNANS

TİM Başkanı'dan ABD'nin GTS ve çelik kararlarına ilişkin açıklama

FİNANS HABERLERİ  | 17.05.2019 16:07 | Son Güncelleme

TİM Başkanı İsmail Gülle: - "ABD'ye ihracatımızda GTS kapsamına girebilecek ürünlerin toplam hacmi 3 milyar doların üzerinde ancak ticaretin GTS kapsamında girebilmesi için ABD'deki ithalatçıların gümrükleme aşamasında bir işlem yapması gerekiyor. GTS kapsamındaki ürünlerimizin ihracatçıları, Amerika pazarında GTS dahilinde olmadan da aynı ürünlerde 1 milyar doların üzerinde ihracat yapabildiklerini de kanıtlamışlardır" - "Bu durum ilk aşamada elbette ihracatımızı bir miktar etkileyebilir, ancak ürünlerimizin fiyat/kalite performansı, ihracatımızın hızla önceki seviyeden de öte rakamlara ulaşması için yeterli olacaktır" - "(Çelik ithalatında vergi oranının düşürülmesi) Bu hamle, ticari, ekonomik gerekçelerden çok politik bazlı alınmış, anlık bir tepki idi. Bu nedenle söz konusu oranın tekrar aşağı çekilmesi, sektörümüzün ihracatında olumlu etki yaratacaktır.

İSTANBUL (AA) - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, ABD'nin Türkiye'yi Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi'nden (GTS) çıkarmasına ilişkin, "ABD'ye ihracatımızda GTS kapsamına girebilecek ürünlerin toplam hacmi 3 milyar doların üzerinde ancak ticaretin GTS kapsamında girebilmesi için ABD'deki ithalatçıların gümrükleme aşamasında bir işlem yapması gerekiyor. GTS kapsamındaki ürünlerimizin ihracatçıları, Amerika pazarında GTS dahilinde olmadan da aynı ürünlerde 1 milyar doların üzerinde ihracat yapabildiklerini de kanıtlamışlardır." açıklamasında bulundu.

Gülle, yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin Türkiye'yi Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi'nden (GTS) çıkarma ve Türk çeliği için gümrük oranını yüzde 25'e indirme kararlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

2018 yılında ABD'nin 44'ü en az gelişmiş 121 ülke ve bölgeyi GTS kapsamında değerlendirdiğini belirten Gülle, GTS kapsamındaki ülkelerin 3 bin 500'ü aşkın ürün kodunda ABD'ye gümrüksüz ihracat yapabilme hakkına sahip olduğunu kaydetti.

Gülle, bu çerçevede geçen yıl ABD'nin GTS kapsamında ithalatının 23,6 milyar dolar olarak gerçekleştiğini belirterek, söz konusu tutarın ABD'nin toplam ithalatının yüzde 1'inden de az olduğuna dikkati çekti.

GTS'den en çok yararlanan ülkenin 6,3 milyar dolarla Hindistan olduğunu bildiren Gülle, "Hindistan'ı 4,4 milyar dolarla Tayland izliyor. Ülkemiz 1,9 milyar dolarla GTS'den faydalanan beşinci ülke konumunda bulunuyor. Esasen ABD'ye ihracatımızda GTS kapsamına girebilecek ürünlerin toplam hacmi 3 milyar doların üzerinde ancak ticaretin GTS kapsamında girebilmesi için ABD'deki ithalatçıların gümrükleme aşamasında bir işlem yapması gerekiyor. GTS kapsamındaki ürünlerimizin ihracatçıları, Amerika pazarında GTS dahilinde olmadan da aynı ürünlerde 1 milyar doların üzerinde ihracat yapabildiklerini de kanıtlamışlardır." ifadelerini kullandı.

- "75 milyar dolar hedefine olumsuz bir etkisi olacağını düşünmüyorum"

TİM Başkanı Gülle, yılbaşında dünyada en çok ithal edilen ilk 200, akabinde ilk bin ürün üzerinden gerçekleştirilen RCA analizlerine göre, Türkiye'nin bilhassa RCA değeri yüksek olan ve küresel rekabette gücü olan ürünlerde ABD pazarında iddialı olma potansiyelinin olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"ABD pazarında rekabetçi olabilme potansiyeli yüksek olan ürünlerimize ağırlık vermek suretiyle ilk etapta küresel boyutta rekabetçi olduğumuz ve ABD'nin hedef eyaletleri bazında önemli ithalat gerçekleştirdiği ürünlerimizle ABD pazarında 18,6 milyar dolarlık bir potansiyelimiz olduğunu da ortaya koyduk. Bu potansiyeli yakından takip ediyoruz. Dolayısıyla ABD pazarında daha iddialı bir noktaya gelebilmek için derinlikli çalışmalar yapıyoruz."

GTS sisteminden çıkılmasıyla birlikte bin 484 ürün kodunda sıfır olan vergi oranının artacağını bildiren Gülle, bu durumun ilk aşamada ihracatı bir miktar etkileyebileceğini ancak ürünleri fiyat/kalite performansıyla, ihracatın hızla önceki seviyeden de öte rakamlara ulaşması için yeterli olacağını vurguladı.

Gülle, "GTS konusunun, geçtiğimiz aylarda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump arasında konuşulan 75 milyar dolar hedefine, olumsuz bir etkisi olacağını düşünmüyorum. TİM ve Ticaret Bakanlığı olarak 75 milyar dolar hedefine ilişkin yaptığımız çalışma ve projeksiyonlarda zaten GTS sistemine dayanan bir model kurmadık. Aksine iki ülke firmalarını birleştirecek ortak platformlar, arz ve talebe ilişkin yapılacak teknik çalışmalar, rakip analizlerine ilişkin bulgulara dayanan, her iki ülkede farklı olan standartların belgelendirilmesi gibi başlıklar altında çalışmalar yürütüyoruz. Bu açından bakıldığında ABD ile hedeflenen ticaret hacmi konusunda yaptığımız çalışmaları bir an önce tamamlayarak, siyasetin değil ticaretin konuşulduğu bir iklim yaratmak önceliklerimiz arasında bulunuyor." değerlendirmesinde bulundu.

- "Vergi oranının aşağı çekilmesi, ihracatı olumlu etkileyecektir"

İsmail Gülle, çelik ithalatında vergi oranının düşmesinin, çelik sektörü için son derece olumlu bir gelişme olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Zira bu hamle, ticari, ekonomik gerekçelerden çok politik bazlı alınmış, anlık bir tepki idi. Bu nedenle söz konusu oranın tekrar aşağı çekilmesi, sektörümüzün ihracatında olumlu etki yaratacaktır. Bu vergi artışı dolayısıyla ihracatçılarımızın buldukları alternatif pazarlar da sektörümüzün ihracatının katlamasına destek verecekler."

10 yılda 22 kez estetik ameliyat oldu! İşte son hali10 yılda 22 kez estetik ameliyat oldu! İşte son hali
ÇİB / Aslan: ABD’nin çelikte ek vergiyi kaldırması yeterli değilÇİB / Aslan: ABD’nin çelikte ek vergiyi kaldırması yeterli değil
TZOB Genel Başkanı Bayraktar: Asgari ücretle iş bulan çiftçi tarımı bırakıyorTZOB Genel Başkanı Bayraktar: Asgari ücretle iş bulan çiftçi tarımı bırakıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çelik GTS TİM

En Çok Okunan Haberler

Ölüm anını anlattı! Tüyleri diken diken etti

Ölüm anını anlattı! Tüyleri diken diken etti

CHP'nin seçmen verileri iddiasına Bakan Soylu'dan jet yanıt

CHP'nin seçmen verileri iddiasına Bakan Soylu'dan jet yanıt

Yargıtay'dan zam kararı! Bunu yaptı tazminatından oldu

Yargıtay'dan zam kararı! Bunu yaptı tazminatından oldu

ABD'nin vergi kararına Türkiye'den ilk tepki

ABD'nin vergi kararına Türkiye'den ilk tepki

Ordu’da üretiliyor! Ruslar ve Japonlar peşinde

Ordu’da üretiliyor! Ruslar ve Japonlar peşinde

AB'den Türkiye'ye 2.22 milyar Euro

AB'den Türkiye'ye 2.22 milyar Euro

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Vatandaş tepkili! Ücretli mi olacak?

Vatandaş tepkili! Ücretli mi olacak?

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Hayvan küpeleme yetkisi birliklere devrediliyor

Hayvan küpeleme yetkisi birliklere devrediliyor

3 milyar dolarlık dev anlaşma!

3 milyar dolarlık dev anlaşma!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TİM/Gülle: GTS'den çıkışın 75 milyar dolar hedefine olumsuz etkisi olmaz

TİM/Gülle: GTS'den çıkışın 75 milyar dolar hedefine olumsuz etkisi olmaz

Ege Bölgesi'nin en büyük 100 şirketi açıklandı

Ege Bölgesi'nin en büyük 100 şirketi açıklandı

ÇİB / Aslan: ABD’nin çelikte ek vergiyi kaldırması yeterli değil

ÇİB / Aslan: ABD’nin çelikte ek vergiyi kaldırması yeterli değil

TZOB Genel Başkanı Bayraktar: Asgari ücretle iş bulan çiftçi tarımı bırakıyor

TZOB Genel Başkanı Bayraktar: Asgari ücretle iş bulan çiftçi tarımı bırakıyor

MB - Konut fiyatları Mart'ta yıllık reel yüzde 13.58 düştü

MB - Konut fiyatları Mart'ta yıllık reel yüzde 13.58 düştü

Güler Sabancı: "Fikri hür, irfanı hür ve vicdanı hür gençliğimize inanıyoruz

Güler Sabancı: "Fikri hür, irfanı hür ve vicdanı hür gençliğimize inanıyoruz

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.