İZMİR (AA) - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Dünya Ticaret Örgütü'nün yavaş yavaş etkisizleştirilmeye çalışıldığını belirterek, artık ikili ticaret anlaşmalarının ve serbest ticaret anlaşmalarının ön plana çıktığını söyledi.

Türkiye İhracatçılar Meclisinin (TİM) Ege Meclisi toplantısı, İzmir'deki bir otelde gerçekleştirildi.

Toplantının açılışında konuşan Pekcan, bugün açıkladıkları temmuz ayı ihracat rakamlarının ihracat ailesi olarak ortaya koydukları özveri ve projelerin bir sonucu olarak gözüktüğünü, bu başarıda payı olan tüm iş insanlarını tebrik ettiğini dile getirdi.

İzmir'in Türkiye ekonomisinin nabzını tutma ve gerekli kararları alma noktasında en doğru adreslerden biri olduğunu, Ege Bölgesi'nin 2018 yılında ihracattan yüzde 10,5 pay aldığını ve İstanbul'dan sonra ikinci sırada olduğunu dile getiren Pekcan, şöyle devam etti:

"Ancak Ege Bölgesi'nin ve İstanbul'un ihracatına baktığımız zaman arada onlarca kat fark var. Ege, maden lokasyonu, liman, ticaret, kültür şehrimiz... Bu rakam İzmir'e yakışmıyor. Temmuz ayı ihracat rakamı Türkiye'de yüzde 8,32 artmış, Ege Bölgesi'nde yüzde 4. Bu İzmir'e yakışıyor mu ? Ben de Egeliyim, yakıştıramadım. Biz her tür desteği vereceğiz ama sizlerin de olması gerektiğinden daha aktif olmanız lazım. Ege'ye bu yakışır. Yaz tatili geldi tabi, 'İzmirli perşembeden tatile gider'. Yok öyle tatil. Perşembe de çalışacağız cuma da"