TİM Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni

İSTANBUL (AA) - Ticaret Bakanı Ruhsan Pekcan, Türkiye ekonomisini güçlendiren ihracatçılara destek olmayı sürdüreceklerini belirterek, "İhracatçılarımıza bu sene 3,1 milyar lira destek sağlamış bulunuyoruz. Ayrıca Eximbank imkanlarını da artırıyoruz. Geçen sene Eximbank 11 bin firmaya ulaştı, bu sene inşallah 12 bin 500 firmaya ulaşacak ve hedefimiz Eximbank'ta ihracat finansmanından yararlanan KOBİ'lerin oranını yüzde 75'e çıkarmak." dedi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 26. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'nde konuşan Pekcan, Türkiye'nin küresel ekonomideki bütün olumsuzluklara rağmen 2019'da ihracatını her ay artırmayı sürdürdüğünü kaydetti.

İhracatçılara, ülke ekonomisine verdikleri destekten dolayı teşekkür eden Pekcan, bakanlık olarak ihracatçının her zaman yanında olacaklarını söyledi.

- "İhracatçılarımızın önündeki engelleri bir bir kaldırmak üzere çalışıyoruz"

Ticaret Bakanlığı'nın dünya ekonomilerindeki değişimleri göze alarak yenilikçi stratejiler geliştirdiğini anlatan Pekcan, "İhracatçılarımız ihracatları esnasında karşılaştıkları sorunları bertaraf etmek üzere, başta TİM olmak üzere tüm sivil toplum kuruluşlarımızla (STK) iş birliği halinde çalışarak onların önündeki engelleri bir bir kaldırmak üzere çalışıyoruz. İhracatımızda mayıs ayında yüzde 11,5 artış ile 16 milyar 813 milyon dolara ulaştık. Bu gerçekten Cumhuriyet tarihi rekoru." ifadelerini kullandı.