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TİM / Gülle: Zor günlerden çıkış yolu ihracatı artırmaktan geçiyor

FİNANS HABERLERİ  | 17.09.2018 10:41 | Son Güncelleme

Türkiye İhracatçılar Meclisi, (TİM)  Başkanı İsmail Gülle, Türkiye’nin zor bir süreçten geçtiğini ve bu dönemden daha çok ihracat ile çıkılacağını belirtti.

Elif Varan / İstanbul, 17 Eylül (DHA) - Türkiye İhracatçılar Meclisi, (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Türkiye’nin zor bir süreçten geçtiğini ve bu dönemden daha çok ihracat ile çıkılacağını belirtti.
TİM Başkanı Gülle, “Hazine ve Maliye Bakanımız sayın Berat Albayrak ile geçen hafta yaptığımız görüşmede tebliğ ile ilgili 10 çözüm önerisi sunduk. Öneriler arasında ihracat bedellerinin Türkiye’ye getirme süresinin 180 günden 360 güne çıkarılması, söz konusu bedellerin de yüzde 80’inin bankaya satılma zorunluluğunun yüzde 40’a çekilmesi var” dedi.
Gülle, ihracat bedellerinin yurda getirilmesinin 2008 yılına kadar zorunlu olduğunu, bu tarihe kadar, 100 bin doları aşan bedellerin süresi içerisinde yurda getirilmemesi durumunda kambiyo mevzuatına göre ceza uygulanabildiğini belirtti.
Geçen haftalarda yapılan yeni düzenlemeyle birlikte; ihracat bedellerinin, fiili ihraç tarihinden itibaren en geç 180 gün içinde ihracata aracılık eden bankaya transfer edilmesinin ve söz konusu bedellerin de en az yüzde 80’inin bir bankaya satılmasının zorunlu tutulduğunu kaydeden Gülle, tebliğin yayınlanmasının ardından ihracatçıların kendilerini yoğun bir şekilde arayarak uygulama konusundaki tereddütlerini dile getirdiğini söyledi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın talepleri dinleyerek kısa vadede yapılabilecekler konusunda gerekli notları aldığını bu taleplerin tebliğle karşılanabileceğini ifade ettiğini belirten Gülle şöyle devam etti:
“6 Eylül tarihli bir yazılı talimat ile fiili ihracı tebliğ öncesinde yapılmış fakat tahsilatı tebliğden sonra yapılacak işlemler kapsam dışında tutuldu.
“Ayrıca, ihracatçının ithalat bedeli ve kredi ödemelerinin de ihracat bedelinin alışı yapılmadan bankalarca mahsup edileceğine dair bir düzenleme yapıldı.
“Genelgenin çok fazla prosedür içermemesi ve kolay uygulanabilir olması ihracatçılar açısından çok önemli. Örneğin, genelgenin ilgili maddesinde, efektif, yani elden getirilen paranın yatırılması için çok fazla prosedür yer alıyor. Bu transferler, zaten KOBİ’lerimiz tarafından sistemin iyi işlemediği yerlere yapılan ihracatın bedelleri. Dolayısıyla, en basit şekliyle paranın hesaba yatırılmasının yeterli olması gerektiği kanaatindeyiz. Pasaport fotokopisi, Nakit Beyan Formu alınması gibi koşulların da ihracatçılarımız için ilave bir süreç yaratacağı konusunda endişelerimiz bulunuyor.”
Bakan Albayrak’a 10 çözüm önerisi sunduklarını ifade eden Gülle önerileri şöyle sıraladı:
. İhracatçılarımızın daha uzun vade ile çalıştıkları müşterilerini kaybetmemeleri için 180 günlük süre 360 gün olarak değiştirilmeli.
. İhracat bedelinin bankaya satılması zorunlu olan yüzde 80’lik kısmı yüzde 40’a çekilmeli.
. Kâr marjı düşük sektörlerde kambiyo zararı oluşma tehlikesi nedeniyle, ihracat bedellerinin dövize çevrilmesinde döviz kuru sabit tutulmalı.
. Transit ticaret, özel fatura ile ihracat (bavul ticareti) ve mikro ihracat kapsamında yapılan ihracatın tebliğ kapsamına girip girmediği netleştirilmeli.
. Serbest bölgelerin KKDF düzenlemesinde olduğu gibi döviz kredi işlerinde de ‘yurtiçi’ olarak değerlendirilmeli.
. Tebliğ hükümlerinin 6 ay olan geçerlilik süresi uzatılmamalı.
. Tescil tarihi, fiili çıkış tarihi, ihracat bedelinin yurda geliş tarihi gibi konularda oluşabilecek tereddütler ihracatçımız lehine giderilmeli.
. Güvenilir bankacılık sistemi olmayan ülkelerle yapılan ihracat işlemlerinde, dövizin yurda getirilmesinde bizleri koruyan yöntemler ortaya konulmalı.
. Döviz kurlarında rekabetçi ortam olmaması nedeniyle paranın başka bankaya transfer edilip satılabilmesine imkan tanınmalı.
. Bu tebliğ hükümlerine uymayanlar hakkında ihracat rayiç bedelinin yüzde 5’i kadar idari para cezası yaptırımı makul bir düzeye indirilmeli.

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