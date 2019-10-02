FİNANS

TİM: İhracat 9 ayda yüzde 2.56 artışla 132.5 milyar dolar

FİNANS HABERLERİ  | 02.10.2019 13:09 | Son Güncelleme

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), verilerine göre Eylül ayında 15.22 milyar dolara yükselen ihracat, dokuz ayda, geçen yılın ayndı dönemine göre yüzde 2.56 artışla 132.5 milyar dolara ulaştı.

TİM: İhracat 9 ayda yüzde 2.56 artışla 132.5 milyar dolar

İstanbul, 2 Ekim (DHA) - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), verilerine göre Eylül ayında 15.22 milyar dolara yükselen ihracat, dokuz ayda, geçen yılın ayndı dönemine göre yüzde 2.56 artışla 132.5 milyar dolara ulaştı.
TİM, Eylül ayı geçici dış ticaret verilerini, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın katılımıyla Mersin’de açıkladı. TİM Başkanı İsmail Gülle, 2019 yılında küresel ticaret savaşlarının ve ekonomi-politik çatışmaların negatif etkisine rağmen, ihracatın öngördükleri gibi aylık performansındaki başarılı seyrini devam ettirdiğini vurguladı ve ekledi:
"Yılbaşından bu yana küresel ticaret açısından çok hızlı güncellenen bir gündemi ve değişen pazar dengelerini tecrübe ediyoruz.
"Ülkelerin 2019’da sergiledikleri ihracat performansları, ülkemizin başarısını daha da öne çıkarır nitelikte. Dolayısıyla, ihracatçılarımızın, dinamizmleri ve stratejik kararları sayesinde ihracatımız, doğru rota tespitleri ile rakiplerimizin üzerinde artışlar sergilemeye devam ediyor.
"Sayın Bakanımız öncülüğünde ihracatımızda hayata geçirilen atılımlar ve dijitalleşme adımları rekorlara uygun zemin hazırlıyor.
"Bilhassa katma değerimiz ve fiyat

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