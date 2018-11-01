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TİM: İhracat Ekim ayında yüzde 13.1 artışla 15.7 milyar dolar

FİNANS HABERLERİ  | 01.11.2018 10:54 | Son Güncelleme

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre Ekim ayında ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde yüzde 13.1 artışla 15.7 milyar dolara çıktı.

İstanbul, 1 Kasım (DHA) - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre Ekim ayında ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde yüzde 13.1 artışla 15.7 milyar dolara çıktı.
TİM açıklamasında, "Böylece tarihimizdeki en yüksek aylık ihracat rekoruna imza atıldı" denildi.
TİM Ekim ayı ihracat verileri, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, TİM Başkanı İsmail Gülle, ADASO Başkanı Zeki Kıvanç ve AKİB Koordinatör Başkanı Ali Uğur Ateş’in katılımıyla, Adana’da gerçekleştirilen basın toplantısıyla açıklandı.
TİM verilerine göre, ihracat son 12 aylık dönemde yüzde 7.9 artışla 166.8 milyar dolara, yılın ilk 10 ayında da yüzde 7.6 artışla 138.8 milyar dolara çıktı.
İhracat rakamlarını değerlendiren Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, "İhracatta yeni bir rekora huzurlarınızda tekrar imza atmanın gururunu yaşıyoruz. 2018 yılı beklediğimiz gibi rekorlar yılı oluyor. Haziran ve Ağustos ayları haricinde her ay kendi içinde bir rekorla geldi. Tüm ihracatçılarımızı kutluyor ve başarılarının devamını diliyorum" dedi.
Ticarette TL kullanımına özel önem verdiklerini belirten İsmail Gülle, "Bu dönemde, Türk Lirası'nın uluslararası ticarette kullanımını artırabilmemiz çok önemli. 2009 yılından beri TL ile ticarette güzel bir ivme yakaladık. Bu artışı sürdürülebilir kılmalıyız. Ekim ayında 180 ülkeye 5.3 milyar TL tutarında ihracat Türk Lirası ile yapıldı" dedi.
TİM açıklamasında, "Ekim ayında ihracatımız 15.7 milyar dolar olurken, ithalatımız 16.3 milyar dolar olarak gerçekleşti. Buna göre ihracatımızın ithalatı karşılama oranı son 20 yılın zirvesine çıkarak yüzde 96.7 oldu" denildi.
TİM verilerine göre, Ekim ayında ihracat miktarı, 2017 yılının aynı dönemine göre yüzde yüzde 25.1 artışla 12.6 milyon tona yükseldi ve Ekim ayı şimdiye kadar miktar bazında en çok ihracat gerçekleştirilen ikinci ay oldu.
Buna göre, Ekim ayında en fazla ihracatı otomotiv sektörü yaptı. Sektörün Ekim ayı ihracatı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11.1 artarak 2.9 milyar dolara çıktı. Otomotiv sektörünü 1.6 milyar dolarla kimyevi maddeler, 1.6 milyar dolarla hazır giyim ve konfeksiyon sektörleri izledi.
Açıklamada, "Uzakdoğu pazarına açılımı ile dikkat çeken çelik sektörümüz Hong Kong, Singapur ve Filipinler başta olmak üzere, Uzakdoğu ülkelerine olan ihracatını Ekim ayında yüzde 262 arttırırken, toplam ihracatını da yüzde 46.9 arttırarak en fazla artış yakalayan ikinci sektörümüz oldu" denildi ve şu bilgiler verildi:
"Ülke gruplarına göre ihracatımızda, AB’ye ihracatımız yüzde 13.6 artarak, 7.7 milyar dolar olarak gerçekleşti. AB’yi 2.3 milyar dolar ile Orta Doğu ülkeleri ve 1.3 milyar dolar ile Afrika ülkeleri izledi.
"Ekim’de en fazla ihracat yapılan ilk ülke 1.5 milyar dolar ile Almanya oldu. Almanya'yı 1.1 milyar dolar ile Birleşik Krallık, 879 milyon dolar ile İtalya ve 853 milyon dolar ile Irak izledi. 159 ülkeye ve bölgeye ihracat artarken, 70 ülke ve bölgeye ihracat azaldı.
"Ekim ayında 53 il ihracatını arttırırken, 28’inde ihracat azaldı. En çok ihracat gerçekleştiren iller sırası ile 6.9 milyar dolar ile İstanbul, 1.3 milyar dolarla Kocaeli, 1.2 milyar dolarla Bursa, 884 milyon dolarla İzmir, 706 milyon dolarla Ankara olurken, Kastamonu ihracatını 5 kat arttırarak 26 milyon dolar ile en fazla artış gösteren il oldu.
"Ekim ayında 37,409 firmamız ihracat yaparken, 1,611 firma ilk kez ihracat yaparak ihracat camiasına katıldı."

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