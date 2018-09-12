TİM İhracat Endeksi Borsa İstanbul’da yayınlanacak

İstanbul, 12 Eylül (DHA) - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Borsa İstanbul (BİST) ortak çalışması sonucu oluşturulan “TİM İhracat Endeksi” 14 Eylül Cuma günü, yayınlanmaya başlayacak.
Endeks, Halka acık piyasa değeri belirli bir düzeyin üzerinde olan ve TİM tarafından her yıl açıklanan İlk 1000 ihracatçı listesinde olan firmalardan oluşacak.
TİM İhracat Endeksi için, TİM Başkanı İsmail Gülle ve Borsa İstanbul Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Murat Çetinkaya’nın katılımı ile bir gong töreni düzenlenecek.
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