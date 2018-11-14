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TİM / Sagun: Denizimiz var, balığını yemiyoruz 

FİNANS HABERLERİ  | 14.11.2018 13:49 | Son Güncelleme

 TİM Sektörler Konseyi Üyesi ve İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Ahmet Tuncay Sagun, Türkiye’de kişi başına düşen balık tüketiminin azlığını belirtti ve  “balık tüketin” çağrısını bulundu.  Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin, “balık, tavuk ve hindi tüketelim” çağrısına, sektörden tam destek geldi.   Bakan Pakdemirli’nin Türkiye'nin toplam protein üretiminde bir eksiği olmadığını, et yerine balık tüketilmesi ile bu sorunun aşılabileceğini ve et ithalatının da önüne geçilebileceğini söylemesi üzerine bir açıklama yapan Sagun, “Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde kişi başına yıllık balık tüketimi sadece 5.5 kilogram.

TİM / Sagun: Denizimiz var, balığını yemiyoruz 

İstanbul, 14 Kasım (DHA) - TİM Sektörler Konseyi Üyesi ve İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Ahmet Tuncay Sagun, Türkiye’de kişi başına düşen balık tüketiminin azlığını belirtti ve “balık tüketin” çağrısını bulundu.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin, “balık, tavuk ve hindi tüketelim” çağrısına, sektörden tam destek geldi.
Bakan Pakdemirli’nin Türkiye'nin toplam protein üretiminde bir eksiği olmadığını, et yerine balık tüketilmesi ile bu sorunun aşılabileceğini ve et ithalatının da önüne geçilebileceğini söylemesi üzerine bir açıklama yapan Sagun, “Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde kişi başına yıllık balık tüketimi sadece 5.5 kilogram. Bu rakam ABD’de 24, AB ülkelerinde 25, Japonya’da ise 80 kilograma kadar çıkıyor. Üstelik bu ülkelere balığı da biz satıyoruz. Oysa uzmanların önerisine göre sağlıklı yaşam için günde en az 40-60 gram balık tüketmeliyiz” dedi.
Bakan Pakdemirli’nin ‘balık tüketin’ çıkışının çok yerinde olduğuna dikkat çeken Sagun şöyle devam etti:
“Yıllardır savunduğumuz konunun sayın bakanımız Pakdemirli tarafından dile getirilmesi bizi çok memnun etti. Balık sezonu oldukça bol ve bereketli geçiyor. Denizlerimizden bu yıl palamut ve hamsi fışkırıyor. Hamsinin kilosu 5 liraya kadar düştü. Oldukça ucuz olan balık tüketimi artırılmalı. Bu konuda birlik olarak biz de üzerimize düşeni yapmaya hazırız.
"Türk su ürünleri sektörü olarak üretim ve ihracatımızı her geçen yıl artırıyoruz. Sektörümüz kriz tanımıyor. Sayın bakanımız yıllık 280 bin ton olan üretimin 2023 yılına kadar 600 bin tona çıkarılması için talimat vermişti. Sektörün bunu yapacak gücü ve deneyimi var. İhracat için de tüm şartları zorluyoruz. 2018 yılında 1 milyar doları aşacağız. 2019 yılında ise 2 milyar doları rahatlıkla geçeriz." (Fotoğraflı)

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