İSTANBUL (AA) - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Hedefimiz kısa sürede 120 bin ihracatçıyla, yüksek teknolojili ve tasarıma dayalı daha fazla ihracata ulaşmaktır." dedi.

Pekcan, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Birlikler İstişare Toplantısı'nda, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle iki önemli bakanlığın Ticaret Bakanlığı çatısında birleştiğini hatırlatarak, böylece iç ve dış ticarete yönelik politikaları, stratejileri ve çözümleri daha etkin hayata geçirebileceklerini söyledi.

81 milyona hizmet sunmak için gayret içinde olacaklarını dile getiren Pekcan, "Bizden beklentiler çok büyük, bunun farkındayız. Ama önümüzdeki fırsatlar da çok büyük, bunu en iyi şekilde değerlendireceğiz." dedi.

Yeni dönemde, yeni yapıda bakanlığın stratejisinin sivil toplum kuruluşlarıyla (STK) iç içe çalışmak olacağına işaret eden Pekcan, şöyle devam etti:

"TİM, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ile istişare halinde olacağız. Ayrıca bunların dışında bir istişare kurulu da kuruyoruz. Önümüzdeki hafta da toplantımız olacak. Bakanlığımızın direkt bünyesindeki STK'ların dışında da bazı STK'larımız da dahil olacak. Sadece eleştirel boyutta değil, herkes fikirleriyle, önerileriyle, yorumlarıyla bize iştirak edecekler. Elimizi hep beraber taşın altına koyacağız ve beraber yol alacağız. Burada fikir ve hedef birliğini sağlamak üzere istişarelerde bulunacağız."