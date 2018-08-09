İSTANBUL (AA) - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, ABD ile ilişkilerdeki gerilim, ticaret savaşları ve İran ambargosu dolayısıyla iş dünyasında tedirginlik olduğunu belirterek, "Bu konuda ihracatçılar olarak bizler de görev almaya, siyasetin ticareti etkilememesi için çaba harcamaya hazırız." dedi.

Gülle, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın da katıldığı TİM ve Birlikler İstişare Toplantısı'ndaki konuşmasında, yeni yönetim olarak ilk istişare toplantılarını düzenlediklerini söyledi.

Toplantının misyonunu "TİM'i çok daha katılımcı, daha proaktif bir yapıya kavuşturmak" şeklinde açıklayan Gülle, "Farklı bakış açıları ile ortak bir akıl oluşturacağız. Şunu çok iyi biliyoruz; sadece bir kişinin çabası, ihracatımızı 2023 hedeflerine taşımaya yetmez. Bir ekip olarak birlikte hareket edeceğiz, birlikte çalışacağız ve birlikte yürüyeceğiz. Bugün bu düşünceler çerçevesinde toplandık. Birbirimizi daha iyi tanımak, dinlemek, fikir alışverişinde bulunmak, burada yer alan kurumumuzu, çalışacağımız projelerimizi daha iyi tanımak için toplandık." diye konuştu.