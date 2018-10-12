TİM ve TEB Türkiye’nin en iyi girişimcilerini İstanbul’da buluşturdu

Elif Varan / İstanbul, 12 Ekim (DHA) - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Türk Ekonomi Bankası (TEB) ortaklığında gerçekleşen törende Türkiye’nin girişimcilik, teknoloji ve ihracat alanlarında gelişimine katkı vermek amacıyla hayata geçirilen TİM-TEB Girişim Evleri’nden 10 başarılı girişimci ödüllendirildi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, başta kadın girişimciler olmak üzere girişimciliğe çok önem verdiğini belirtti ve şöyle devam etti:

“Türkiye’nin 21. Yüzyılda müreffeh geleceğini, Türkiye’nin girişimcilik kapasitesiyle doğrudan bağlantılı olduğunu düşünüyorum.

“Girişimcilik bir ekonominin yüklemidir. Yüklem olmadan cümle kuramazsınız. Yeni ürünler, yeni iş yapma teknikler ve yenilikçi fikirler girişicilerin eseridir.

“Girişimci zihinler bir ülkenin zenginleridir. Bu girişimci fikirleri harekete geçirecek tüm yaratıcı fikirleri desteklemeli, yüreklendirmeli ve girişimci zihinler için gerekli ekosistemi yaratmak için her türlü çabayı birlikte göstermeliyiz.

“Bu nedenle TİM ve TEB’in hayata geçirdiği ve bugün 10 ilimizde faaliyet gösteren Girişim Evleri’ni Bakanlık olarak çok önemsiyor ve destekliyoruz.”

TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici ise “Girişimciliğin önümüzdeki dönemde en önemli kelimelerden biri olacağını düşünüyorum. Türkiye’yi bulunduğu yerden daha da ileriye taşıyacak olan girişimcilik ruhu ve anlayışıdır. Bugün Türkiye ürettiği askeri ve tıp teknolojileriyle, girişimcileriyle ve ihracatçılarıyla dünyada önemli bir konumdadır. Bizim girişimcilik ruhumuzu koruyarak ve girişimciliği destekleyerek bu ekosistemi daha ileri taşımamız lazım. TİM ile yaptığımız işbirliği ile Türkiye’de girişimciliği doğudan batıya, kuzeyden güneye çok sayıda ilde girişim evi açarak ve girişimcileri bir araya getirerek geliştirmeye çalışıyoruz. Ekosistemi geliştirmek bizim için çok önemli. Biz bu anlamda Türkiye’deki girişimcilik ekosisteminin en büyük bankasıyız. Girişimcilik zordur, sabır gerektirir. Sabır gerektirdiği kadar da destek gerektirir. Biz TİM ile işbirliğimizle girişimcilere bu desteği vermek için çalışmalarımızı artırarak sürdürmekteyiz. Çünkü ülkemizin daha da ileriye gitmesi, daha rekabetçi olması girişimcilerle mümkündür‘’ dedi.

Gecede Türkiye’nin en başarılı 10 girişimcisi, ödüllerini Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, TİM Başkanı İsmail Gülle ve TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici’den aldılar.

İlham veren girişimciler ödülü Yazar Ayşe Arman ve Türkiye Oyun Geliştiriciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Erkin’e verilirken, Türkiye’nin girişimcilik ekosistemine yaptıkları katkılardan dolayı İTÜ ve ODTÜ’ye özel ödül takdim edildi. İTÜ’nün ödülünü İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, ODTÜ’nün ödülünü ise ODTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil aldı.

Ödül alan girişimciler: