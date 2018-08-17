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TİM ve Türk Eximbank kaynak kullanımı protokolü

FİNANS HABERLERİ  | 17.08.2018 13:23 | Son Güncelleme

Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım: - "Önümüzdeki dönemde kur ve faiz risklerini sınırlayan ihracatçılarımıza öncelik vermek istiyoruz. Bununla ilgili de bir çalışma yapıp Sayın Bakanımıza arz edeceğiz" - TİM Başkanı İsmail Gülle: - "İhracatçılar olarak bizler her zaman serbest ticaretten yanayız ancak ülkemiz aleyhine alınan kararlara hükümetimiz tarafından verilecek yanıtların da her zaman destekçisiyiz"

Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, "Önümüzdeki dönemde kur ve faiz risklerini sınırlayan ihracatçılarımıza öncelik vermek istiyoruz. Bununla ilgili de bir çalışma yapıp Sayın Bakanımıza arz edeceğiz." dedi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Türk Eximbank arasında kaynak kullanımına ilişkin protokol imzalandı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın da katıldığı imza töreninde konuşan Yıldırım, yeni ekonomik yaklaşımda, yüksek teknoloji üretimi, ihracatın artırılması ve cari açığın azaltılması gibi alanlara öncelik verileceğini, kendilerinin de bu önceliklerle hareket ettiklerini söyledi.

Daha önce sadece bankacılık sektörü ile çalıştıklarını, bir süredir de ihracatçılarla doğrudan çalışmaya başladıklarını ifade eden Yıldırım, "Bir anlamda sadece futbol oynanan Türk Eximbank takımına aynı zamanda basketbol da oynatmaya başladık." ifadesini kullandı.

Yıldırım, kurumların bu hafta içinde önemli adımlar attığına dikkati çekerek, kendilerinin de bankacılık mevzuatı gereği Türk lirası olarak verdikleri limitleri, ihracatçıların mağdur olmaması için kredi tahsisi yaptıkları günlerdeki döviz kurları neyse o miktarda yabancı para cinsinden kullanmaya devam edebilecek şekilde hızla güncellediklerini söyledi.

İhracatçıların ve Türkiye'nin kur dalgalanmalarından zarar görmesini istemediklerini vurgulayan Yıldırım, şöyle dedi:

"2011'de devreye opsiyon alış ve 2015'te satışı devreye almıştık ancak ihracatçılarımız opsiyon primi ödemek istemedikleri için bir enstrüman daha ekledik, forward enstrümanı. Biz hiç kar amacı olmadan Aralık 2017'den beri forward yapıyoruz ama ne yazık ki ihracatçılarımız bu kur riskini sınırlama enstrümanlarına fazla itimat etmiyorlar. Bunu yapıyor olsalardı ne ihracatçılarımız ne ülkemiz kur ataklarına maruz kalırdı. Önümüzdeki dönemde kur ve faiz risklerini sınırlayan ihracatçılarımıza öncelik vermek istiyoruz. Bununla ilgili de bir çalışma yapıp Sayın Bakanımıza arz edeceğiz."

Yıldırım, protokol kapsamında kullanılacak kaynağın Türk Eximbank tarafından ihracatçılara 8-10 kat kredi olarak verileceğinin bilinmesini istediğini dile getirdi.

- "Yedek akçelerimizi, Tanıtım Grubu fonlarını kullandıracağız"

TİM Başkanı İsmail Gülle de döviz kurlarındaki hareketliliğin arkasında ekonomik bir sebep olmadığına ve tamamen siyasi sebeplerle Türkiye ekonomisine saldırıldığına dikkati çekti.

Hükümetin ekonomik ve siyasi olarak gerekli tedbirleri aldığını belirten Gülle, "Biz de TİM olarak yükselen döviz kurları nedeniyle ihracatçılarımızın zor duruma düşmesini istemedik. 'Gün birlik olma günüdür.' dedik. İhracatçı birliklerimizle koordineli bir şekilde, yedek akçelerimizin ve Türkiye Tanıtım Grubu fonlarının bir kısmını, Eximbank'a kullandırma kararı aldık." dedi.

Gülle, bu dayanışma ruhunun daha güçlü ve tabana yayılan ihracat olarak geri döndüğünü, sürekli ve istikrarlı büyümeye zemin oluşturduğunu söyledi.

Üretmeye, ihracat yapmaya, istihdam yaratmaya devam ettiklerini vurgulayan Gülle, şunları kaydetti:

"Bizim ekonomik bağımsızlığa her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Bu anlamda, TİM olarak biz de sorumluluk almaya, Sayın Bakanımızın bize vereceği talimatları yerine getirmeye her zaman hazırız. Hükümetimizin talimatıyla Eximbank'ın sermayesinde ciddi bir artış yaşandı. Bizler bu fonları bankamıza kullandırırken, aynı zamanda hükümetimizden de Eximbank'ın sermayesinin tamamlanmasını bekliyoruz. Bu sayede Eximbank daha yaygın ve daha güçlü şekilde ihracatçının yanında olacaktır."

Gülle, uluslararası ticaret savaşlarının büyük bir derinlik kazandığı yeni bir döneme tanıklık ettiklerini belirterek, her zaman serbest ticaretten yana olduklarını ancak Türkiye aleyhine alınan kararlara hükümet tarafından verilecek yanıtların da destekçisi olduklarını ifade etti.

TİM Başkanı Gülle, ABD'den ithal edilen bazı ürünlere ek vergi getirilmesini oldukça yerinde bulduklarını da sözlerine ekledi.

Daha sonra Gülle ve Yıldırım söz konusu protokolü imzaladı.

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Anahtar Kelimeler:
TİM Başkanı İsmail Gülle Türk Eximbank

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