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TİM Yönetim Kurulu üyeleri belli oldu

FİNANS HABERLERİ  | 12.07.2018 14:41 | Son Güncelleme

27 sektörün başkanlarından oluşan TİM Sektörler Konseyi, ilk toplantısını İsmail Gülle'nin başkanlığında gerçekleştirdi - Toplantıda 4 yıl boyunca TİM Yönetim Kurulu üyesi olarak ihracata yön verecek kadrolar belirlendi

İSTANBUL (AA) - Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) gerçekleştirilen ilk Sektörler Konseyi toplantısında, ihracata yön verecek yönetim kurulu şekillendi.

TİM'in açıklamasına göre, 27 sektörün her birini temsilen başkanların oluşturduğu TİM Sektörler Konseyi, 30 Haziran'daki Genel Kurulun ardından ilk toplantısını gerçekleştirdi.

TİM'in yeni başkanı İsmail Gülle'nin başkanlığında toplanan konseyin ilk gündem maddesi, gelecek 4 yıl boyunca TİM Yönetim Kurulu üyesi olarak ihracata yön verecek kadroların belirlenmesi oldu. TİM Başkanı İsmail Gülle, "Bugün itibariyle yönetim kurulumuzu belirledik. İlk toplantımızı da gerçekleştirerek karar bekleyen önemli konuları ele almaya başladık. Artık seçim bitti, çalışma, icraat ortaya koyma zamanı." ifadelerini kullandı.

Yeni dönemde daha katılımcı bir yapı kuracaklarını kaydeden Gülle, şu değerlendirmelerde bulundu:

"TİM'in seçim sürecinde de belirttiğim gibi, ihracata yön verecek konularda yönetim kurulunun karar vermesi şekli bir zorunluluk. Sektörlerimizin tamamını bu anlamda kapsayan Sektörler Konseyimizin çok daha aktif çalışmasını sağlayacağız. TİM'in muhtelif illerde, muhtelif sektörlerde 400’ün üzerinde delegesi var, delegelerimize her zaman daha yakın olacağız. Onları dinleyecek, önerilerini dikkate alacağız. Bu sayede çok daha başarılı olacağımıza yürekten inanıyorum."

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- "İhracatta 170 milyar doları aşarız"

Gülle, yeni TİM yönetiminin Türkiye'ye ve ihracatçıya hayırlı olmasını temennisinde bulundu. İhracatı 500 milyar dolar bandına eriştirmenin herkesin görevi olduğunu vurgulayan Gülle, tüm çalışmalarını bu çerçevede şekillendireceklerini aktardı.

Gülle, "Başta Cumhurbaşkanımız ve Ticaret Bakanımız olmak üzere, en kısa sürede hükümet yetkililerimizi ziyaret edeceğiz, projelerimizi anlatacak, destek arayacağız. Bu yıl 170 milyar doları aşacağımıza inanıyoruz, sonraki yıllarda her yıl rekorlar kırarak yolumuza devam etmeye kararlıyız." ifadesini kullandı.

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- TİM'in yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu

TİM'in yeni yönetim kurulu İsmail Gülle başkan olarak yer alırken, diğer isimler ise şu şekilde:

"İbrahim Pektaş - Çelik Sektörü, Mustafa Şenocak - Deri Ve Deri Mamulleri Sektörü, Fatih Kemal Ebiçlioğlu - Elektrik Ve Elektronik Sektörü, İlyas Edip Sevinç - Fındık Ve Mamulleri Sektörü, Melisa Tokgöz Mutlu - Meyve Sebze Mamulleri Sektörü, Zeki Kıvanç - Tekstil Ve Hammaddeleri Sektörü, Davut Er - Zeytin Ve Zeytinyağı Sektörü, Kutlu Karavelioğlu - Makine Ve Aksamları Sektörü, Salih Zeki Poyraz - İklimlendirme Sanayii Sektörü, Salahattin Kaplan - Halı Sektörü, Başaran Bayrak - Gemi, Yat Ve Hizmetleri Sektörü, Orhan Sabuncu - Otomotiv Endüstrisi Sektörü."

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