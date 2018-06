TİM'de başkanlık yarışı kızıştı

"Arzu edilen döviz girdisini sağlarsak hem şirketlerimizin hem de ülkemizin ekonomisini güçlendirip katkı sağlamış olacağız. İhracat olgusunu yaygınlaştıracağız, KOBİ’lerin bu konuda gelişimini sağlayacağız. 71 bin olan ihracatçı sayısını artırmak için çalışacağız. Ürettiklerimizi dünyanın her yerine satabiliyoruz. Geçmiş yıllara göre çok fazla yol aldık. Bu özgüveni tekrar canlandırıp dünyanın her yerine taşımalıyız. Yeni pazarlar keşfetmemiz lazım. Gelişen pazarlarda Hindistan ve Çin pazarını göz ardı etmemeliyiz. Asya pasifik pazarında da büyümeliyiz. Ayrıca ara mamul ithalatı 172 milyar dolar, bunu azaltmak da bizim görevimiz. İthalata panzehir olmaya çalışacağız.

- "Hala kullanılmayan imkanlar var"

TİM Başkan adayı Oğuz Satıcı ise TİM’de, dolayısıyla özel sektörün ihracatında yeni bir hikayeye ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

"Ben ve yol arkadaşlarım bu yeni hikayeyi yazacağız." diyen Satıcı, "Şu an Türkiye’nin ihracatını 4 yılda 400 milyar dolara çıkarma potansiyeli var. Ben bu potansiyeli gerçekleştirebilirim. Potansiyel, dinamizm ve heyecan olmadan gerçekleşemez. Bu nedenle, her şeyden önce ihracatın tüm aktörleri arasında ve her alanında koordinasyonu sağlayacağız. Her ay ihracatçı birlikleri başkanları ile düzenli toplanacağız." ifadelerini kullandı.

TİM bünyesinde görev almadığı 10 yıllık süreçte yeni tecrübeler kazandığını anlatan Satıcı, yeni ilişkiler ve güçlü kanallar oluşturduğunu kaydetti.

Bu kanalların birden fazla ihracatçı sektörü yıllık satın alması veya aracılık ettiği ticaret hacmi 10 milyarlarca dolar düzeyinde olan küresel yapılarla bir araya getireceğini öne süren Satıcı, şöyle konuştu:

"TİM, başkanlığımda doğrudan pazarlama ve sıcak satış imkanlarını ihracatçı sektörlerin hizmetine sunacak. E-ticaret ve dijital kanallar üzerinden tanıtımı ihraç ürünlerimizi için çok daha fazla etkin hale getireceğiz. Hala kullanılmayan imkanlar var. Onları devreye alacağız. Bugünlerde ticaret savaşları gündemde ve bu ortamda ihracatı artırmanın zor olduğundan bahsedenler çıkabiliyor. Ama mümkün. Çünkü açık duvarlar da var. O açıkları kullanmak gerekiyor. İhracatçıları anlamlı kılan nokta da bu noktaları kullanma becerisidir. AB, ABD ve Asya pazarlarında etkin koordinasyonu sağlayacağız