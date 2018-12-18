İSTANBUL (AA) - Japon İşadamları ile Kültürel ve Ekonomik İşbirliği Derneği (TUJIAD) Başkanı Erdal Güven, Japonların ticarette Afrika, Türk Cumhuriyetler ve Balkanlar açılımı yaptığını belirterek, "Japonya'ya mal satmak belki kısmen zor ama Japon şirketlerle bu bölgelerde ortak iş yapmak çok kolay. Yeter ki Japon kültürünü öğrenip onlarla iş yapmaya başlayalım." dedi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve TUJIAD tarafından düzenlenen "Erdal Güven ile Japonya’nın Şifreleri" başlıklı program, Dış Ticaret Kompleksi'nde gerçekleştirildi.

Erdal Güven, programda yaptığı konuşmada, Japonya'nın bir kurallar devleti olduğunu belirterek, Japonya ile ticaret yapmanın temelinin Japonları tanımaktan geçtiğini vurguladı.

Japonları tanıdıktan sonra Japonya'ya mal satmanın çok kolay olduğunu ifade eden Güven, bir kere Japon marketlerin raflara giren Türk ürünlerinin, raflardan inmesinin çok zor olduğunu söyledi.

Güven, "Ürünlerinizi mutlaka Japonların sistemine uygun hale getirmek zorundasınız. Japon kültürünü çok iyi bilmeliyiz ki onlara uygun ürün üretip satabilelim." dedi.