FİNANS

TİM'den 15 Temmuz şehitlerine özel anma

FİNANS HABERLERİ  | 15.07.2019 15:03 | Son Güncelleme

TİM Başkanı İsmail Gülle: - "Şehitlerimiz için diktiğimiz fidanlar; yine gölgesinde büyüyecekleri bayrağımızın altında, şehitlerimizin hatırasını ilelebet yaşatacaktır."

İSTANBUL (AA) - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından 15 Temmuz hain darbe girişiminin üçüncü yıl dönümünde düzenlenen anma töreninde, TİM Demokrasi ve Milli Birlik Fidanlığı'na şehitler için fidan dikimi gerçekleştirildi.

TİM'den yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde, TİM Başkanı İsmail Gülle, TİM yönetim kurulu üyeleri, birlik başkanları, İnovaTİM ekibi ve ihracatçıların katılımıyla Dış Ticaret Kompleksi’nde bulunan TİM Demokrasi ve Milli Birlik Fidanlığı’na şehitler anısına fidan dikimi gerçekleştirdi.

15 Temmuz'da Türkiye’nin birlik, beraberliği ve ülkenin bekası adına gözünü kırpmadan şehit düşen her kahraman adına bir çınar fidanı dikilirken, her fidanın yanına da şehide dair bilgiler ve şehitleri ölümsüzleştiren hayat hikayelerinin yer aldığı karekodlu plakalar yerleştirildi.

-"Artık Türkiye 15 Temmuz’dan önceki Türkiye değil"

Açıklamada törendeki konuşmasına yer verilen TİM Başkanı İsmail Gülle, "Şehitlerimiz için diktiğimiz fidanlar; yine gölgesinde büyüyecekleri bayrağımızın altında, şehitlerimizin hatırasını ilelebet yaşatacaktır." ifadesini kullandı.

Türkiye demokrasisi ve ekonomisinin bugün ulaştığı noktada Türk halkının destansı kahramanlığının payının büyük olduğunun altını çizen Gülle, şunları kaydetti:

"Artık Türkiye 15 Temmuz’dan önceki Türkiye değil. Darbeyi, çıplak elleri ile püskürten, şehadeti şeref sayarak ölümün üzerine giden bu milleti, yolundan döndürecek hiçbir güç yok. Bu hain teşebbüsün ardından Türkiye gerek siyasi, gerek askeri, gerekse ekonomik anlamda hızlı bir şekilde atılımlarına devam etti. Türk ticaret diplomasisinin saha neferleri ihracatçılar olan bizler, bu hain teşebbüsün direkt olarak gelişen ve büyüyen Türkiye'yi hedef aldığını gayet iyi bilmekteyiz. Türkiye artık ihracatta büyük atılımlar yapan savunma ve havacılıktaki başarıları başta olmak üzere teknolojiyi artık sadece kullanan değil; onu üretebilen, modernize edebilen ve ihraç edebilen bir ülke olma yoluna girdi.

Biz de ihracatçılar olarak 2019 yılında yeni bir misyon ve vizyon ortaya koyduk. 'Dış ticaret fazlası veren Türkiye' diyerek çıktığımız yolda, bizler de 5G vizyonunu; yani 'güçlü Türkiye', 'güçlü ekonomi', 'güçlü ihracat', 'güçlü insan kıymetleri' ve 'güçlü İhracat altyapısı' mottolarını oluşturduk. Artık Türkiye, vatandaşından iş dünyasına, siyasete ve ordusuna kadar milli iradenin tüm süreçlerde hakim olduğu, gelecekte içeriden ve dışarıdan kimsenin, Türkiye'nin geleceğine ve kaderine müdahale etmeye cesaret edemeyeceği, bir döneme girmiştir.”

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Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz fidan TİM

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