TİM'den 15 Temmuz şehitlerine özel anma

15 Temmuz'da Türkiye’nin birlik, beraberliği ve ülkenin bekası adına gözünü kırpmadan şehit düşen her kahraman adına bir çınar fidanı dikilirken, her fidanın yanına da şehide dair bilgiler ve şehitleri ölümsüzleştiren hayat hikayelerinin yer aldığı karekodlu plakalar yerleştirildi.

Türkiye demokrasisi ve ekonomisinin bugün ulaştığı noktada Türk halkının destansı kahramanlığının payının büyük olduğunun altını çizen Gülle, şunları kaydetti:

"Artık Türkiye 15 Temmuz’dan önceki Türkiye değil. Darbeyi, çıplak elleri ile püskürten, şehadeti şeref sayarak ölümün üzerine giden bu milleti, yolundan döndürecek hiçbir güç yok. Bu hain teşebbüsün ardından Türkiye gerek siyasi, gerek askeri, gerekse ekonomik anlamda hızlı bir şekilde atılımlarına devam etti. Türk ticaret diplomasisinin saha neferleri ihracatçılar olan bizler, bu hain teşebbüsün direkt olarak gelişen ve büyüyen Türkiye'yi hedef aldığını gayet iyi bilmekteyiz. Türkiye artık ihracatta büyük atılımlar yapan savunma ve havacılıktaki başarıları başta olmak üzere teknolojiyi artık sadece kullanan değil; onu üretebilen, modernize edebilen ve ihraç edebilen bir ülke olma yoluna girdi.

Biz de ihracatçılar olarak 2019 yılında yeni bir misyon ve vizyon ortaya koyduk. 'Dış ticaret fazlası veren Türkiye' diyerek çıktığımız yolda, bizler de 5G vizyonunu; yani 'güçlü Türkiye', 'güçlü ekonomi', 'güçlü ihracat', 'güçlü insan kıymetleri' ve 'güçlü İhracat altyapısı' mottolarını oluşturduk. Artık Türkiye, vatandaşından iş dünyasına, siyasete ve ordusuna kadar milli iradenin tüm süreçlerde hakim olduğu, gelecekte içeriden ve dışarıdan kimsenin, Türkiye'nin geleceğine ve kaderine müdahale etmeye cesaret edemeyeceği, bir döneme girmiştir.”

