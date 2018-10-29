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TİM'den İstanbul Yeni Havalimanı'na dünya çapında tanıtım kampanyası

FİNANS HABERLERİ  | 29.10.2018 12:28 | Son Güncelleme

TİM, İstanbul Yeni Havalimanı'nın açılışını ve ihracata etkilerini dünyaya duyurmak amacıyla uluslararası kampanyaya imza attı - TİM Başkanı İsmail Gülle: - "Yeni Havalimanı, ihracatta yeni rekorlara imza atmamızı sağlayacak. 1,6 milyon metrekare lojistik alanı ve 5,5 milyon ton kargo kapasitesiyle Yeni Havalimanı, daha fazla ürünümüzü dünyaya ulaştırmak açısından bizi çok mutlu ediyor"

İSTANBUL (AA) - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), İstanbul Yeni Havalimanı'nın açılışı kapsamında uluslararası boyutta tanıtım kampanyası başlattı.

TİM'den yapılan açıklamaya göre, TİM, İstanbul Yeni Havalimanı'nın açılışını ve ihracata etkilerini dünyaya duyurmak amacıyla uluslararası kampanyaya imza attı.

Türkiye Tanıtım Grubu'nun (TTG) iletişimini yönettiği yurt içi ve yurt dışı kampanya ile dünyanın dört bir yanında İstanbul Yeni Havalimanı’nın kargo kapasitesiyle Türk ihracatçısının gücüne dikkati çekiliyor.

"Dünya küçülüyor, ihracatımız büyüyor" sloganıyla başlatılan tanıtım kampanyasıyla İstanbul Yeni Havalimanı’nın kargo kapasitesi ve lojistik üssü ile Türkiye'den artık daha fazla ürün çeşidinin dünyanın dört bir yanına zamanında ulaştırılacağı mesajı verildi.

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- "İstanbul Yeni Havalimanı, ihracat yarışında Türkiye’yi bir adım öne taşıyacak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TİM Başkanı İsmail Gülle, Cumhuriyetin 95. yılının İstanbul Yeni Havalimanı ile kutlandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin ihracat ailesi olarak, başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, milletimize ve bu eserde emeği olan herkese teşekkür ediyoruz. İhracatçılar olarak bugün hem gururlu hem de çok heyecanlıyız. Ürünü zamanında yerine teslim edebildiğinizde ihracatta güçlü olursunuz. Lojistik bunun en temel yapı taşıdır ve bu alanda sağlam altyapıya sahip olan bir adım öne geçer.

İstanbul Yeni Havalimanı, ihracat yarışında Türkiye’yi bir adım öne taşıyacak. Yeni Havalimanı, ihracatta yeni rekorlara imza atmamızı sağlayacak. 1,6 milyon metrekare lojistik alanı ve 5,5 milyon ton kargo kapasitesiyle Yeni Havalimanı, daha fazla ürünümüzü dünyaya ulaştırmak açısından bizi çok mutlu ediyor. Bu heyecanımızı dünyanın her yerine duyurmak amacıyla Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile görüşmelerimiz sonucunda dev bir kampanya başlattık."

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Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) yeni havalimanı

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