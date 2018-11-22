FİNANS

TİM'den Mevsimsel Kredi Destek Programı açıklaması

FİNANS HABERLERİ  | 22.11.2018 15:34 | Son Güncelleme

TİM Başkanı İsmail Gülle: - "Hükümetimizin verdiği bu destek, Türkiye'nin ihracat hamleleri açısından önemli bir adımdır" - "İhracatı yeni rekorlara taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz. Eximbank'ın sağladığı ilave finansman ile tarım ve gıda ürünleri ihracatımızı artıracağımıza inancımız tam"

İSTANBUL (AA) - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Türk Eximbank'ın tarım ürünleri ihracatçılarına yönelik yeni başlattığı Mevsimsel Kredi Destek Programı'na ilişkin, "Hükümetimizin verdiği bu destek, Türkiye'nin ihracat hamleleri açısından önemli bir adımdır." ifadesini kullandı.

Gülle, yaptığı yazılı açıklamada, Türk Eximbank'ın yıl sonuna kadar pamuk, incir, üzüm, zeytin, fındık, kayısı ve diğer tarım ürünleri ihracatı yapan firmalara 200 milyon dolar ilave finansman sağlayacak yeni uygulaması Mevsimsel Kredi Destek Programı'nı değerlendirdi.

Hükümetin verdiği bu desteğin, Türkiye'nin ihracat hamleleri açısından önemli bir adım olduğunu vurgulayan Gülle, "71 bin ihracatçının temsilcisi olan TİM adına teşekkürlerimi sunuyorum. İhracatı yeni rekorlara taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz. Eximbank'ın sağladığı ilave finansman ile tarım ve gıda ürünleri ihracatımızı artıracağımıza inancımız tam. Küresel tarım ticaretindeki ağırlığımız artması için hiç şüphesiz çağın gereklerine uygun hamleleri gerçekleştirmek durumundayız. Atılacak doğru adımlarla, 2023 hedeflerimize ulaşılması konusunda önemli mesafe kat edileceğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
mevsimsel kredi destek programı Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)

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