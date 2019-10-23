TİM/Gülle: 100 bin yeni dış ticaret uzmanı yetiştirmemiz gerekiyor

Efecan Kalafatoğlu / İstanbul, 23 Ekim (DHA) - Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, 2030 yılına doğru 100 bin yeni dış ticaret uzmanı yetiştirilmesi gerektiğini söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı Arasında ‘Dış Ticareti Geliştirmeye İlişkin Eğitim İş Birliği Protokolü’ imzalandı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Ankara’da imzalanan protokolle ilgili değerlendirmesinde, 2023 ve sonrasında Türkiye'nin ihracatçı firma sayısını 200 bin firmaya taşımayı hedeflediklerini söyledi.

Önce 30 bin, ardından 50 bin ve 2030 yılına doğru 100 bin yeni dış ticaret ve uluslararası ticaret uzmanı yetiştirmeleri gerektiğini vurgulayan Gülle, "2030 yılına kadar olan hedeflerimizi gerçekleştirmek, iki temel alanda önemli çalışmaları tamamlamamızı gerektiriyor" dedi ve ekledi:

"Birincisi, dış ticaret ve uluslararası ticaret programlarından mezun olacak olan uzmanlar ile ilgili 'mesleki yeterlilik' kriterlerinin belirlenmesi ve tam olarak uygulanması. İkinci önemli başlık ise, farklı düzeyde ara, orta ve üst düzey uzman dış ticaret uzmanı yetiştirebilmek için, öncelikle 1 milyar doları aşan illerimizden, şehirlerimizden başlayarak, Türkiye sathında çok sayıda Dış Ticaret Lisesi açılmasına öncülük etmek olacak." (Fotoğraflı)

