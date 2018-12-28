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TİM/Gülle: 2019 ihracatta sürdürülebilirlik ve yenilik yılı olacak

FİNANS HABERLERİ  | 28.12.2018 15:55 | Son Güncelleme

Dünya ekonomisinin küresel ticaret savaşlarının gölgesinde 2018’i zor bir yıl olarak geçirdiğini vurgulayan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, 2019 yılının “ihracatta sürdürülebilirlik yılı ve yenilik” yılı olacağını söyledi.

TİM/Gülle: 2019 ihracatta sürdürülebilirlik ve yenilik yılı olacak

İstanbul, 28 Aralık (DHA) - Dünya ekonomisinin küresel ticaret savaşlarının gölgesinde 2018’i zor bir yıl olarak geçirdiğini vurgulayan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, 2019 yılının “ihracatta sürdürülebilirlik yılı ve yenilik” yılı olacağını söyledi.
Yaptığı yazılı açıklamada, "Türkiye bu dönemde stratejik ortak ve uzun soluklu bir müttefik olan ABD ile ağustos ayında doruğa ulaşan bir gerginlik, ardından ilişkilerde hızlı bir iyileşme ve sonrasında yeni bir diplomatik ilişki döneminin kapılarının aralandığı bir süreç yaşadı" diyen Gülle, "Türkiye'nin ekonomi ve ticaret diplomasisinin saha neferleri olan ihracatçılarımız, tüm bu küresel gerginliklere rağmen 2018'de rekorlara koştu" dedi ve ekledi:
"Bu rekorlar sayesinde, Türkiye'nin 2018 yılındaki ekonomik büyümesinin 1.4 puanı; yani en az yarısı net ihracatımız sayesinde gerçekleşmiş olacak.
“2019 yılında da büyüme hedefi olan yüzde 2.3'ün bu defa üçte ikisi, 1.5

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