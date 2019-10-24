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TİM/Gülle: Bankalar bu indirimi kredi maliyetlerine hızla yansıtacaktır

FİNANS HABERLERİ  | 24.10.2019 16:46 | Son Güncelleme

Türkiye ihracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Merkez Bankası'nın son indirim ile politika faizini yüzde 14'e çektiğine işaret ederek, "Bankalarımızın kredi maliyetlerine, piyasaların bu indirimi hızla yansıtacaklarını düşünüyoruz" çağrısı yaptı.

İstanbul, 24 Ekim (DHA) - Türkiye ihracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Merkez Bankası'nın son indirim ile politika faizini yüzde 14'e çektiğine işaret ederek, "Bankalarımızın kredi maliyetlerine, piyasaların bu indirimi hızla yansıtacaklarını düşünüyoruz" çağrısı yaptı.
Merkez Bankası'nın faiz indirimine ilişkin bir açıklama yapan Gülle, "Ülkemizin büyüme hedeflerinin en önemli enstrümanlarından olan ihracatımız için belirleyici etkenlerden biri de düşük faiz oranlarıdır" dedi ve şöyle devam etti:
"Mevcut yatırım stoku ile 180 milyar dolarlar seviyesine ulaşmayı başaran ihracatımızın sürdürülebilirliği ve artış rekorlarını sürdürmesi, çok daha ileri seviyelerde, sıçramalara imza atabilmesi adına, yeni yatırımlara, kapasite artışlarına kuşkusuz ihtiyacımız var.
"Yatırım ortamının iyileştirilmesi konusunda Hükümetimizin attığı tüm adımların yatırım maliyetlerinin rekabetçi düzeye indirilmesi ile desteklenmesi ise üreticilerimizin en büyük beklentisidir.
"Merkez Bankası Para Politikası Kurulu; Temmuz ayında 425 baz puan, Eylül ayında ise 325 baz puanlık indirimlerinin ardından son olarak bugün açıklamış olduğu 250 baz puanlık faiz indirim kararıyla, toplamda 1,000 baz puanlık faiz indirimi gerçekleştirerek, politika faizini yüzde 14 seviyelerine çekti.
"Bu karar ile birlikte bankalarımızın kredi maliyetlerine, piyasaların bu indirimi hızla yansıtacaklarını düşünüyoruz. Bu hamlenin kredi faiz oranlarına da yansıması, piyasalardaki normalleşme sürecini de ivmelendirecektir.
"Bu sayede; gerek yeni yatırımlar, gerekse bir süredir yüksek faizler dolayısıyla ertelenen kapasite artışları ve makine ve teçhizat alt yapımızdaki yenileme çalışmalarının hız kazanacağını hep birlikte göreceğiz.
"İhracatçılarımızın, yatırımcılarımızın önündeki önemli engellerden birisi de, atılan faiz indirim adımlarıyla, deyim yerinde ise ortadan kalkmış oldu. Dolayısıyla; yatırım, istihdam, ihracat ve büyümeye yönelik etkili, pozitif bir yıl bizleri bekliyor."

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