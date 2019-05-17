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TİM/Gülle: GTS'den çıkışın 75 milyar dolar hedefine olumsuz etkisi olmaz

FİNANS HABERLERİ  | 17.05.2019 16:42 | Son Güncelleme

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, TİM olarak, 75 milyar dolar hedefine ilişkin yaptığımız çalışma ve projeksiyonlarda GTS sistemine dayanan bir model kurmadıklarını vurguladı ve "75 milyar dolar hedefine olumsuz bir etkisi olacağını düşünmüyorum" dedi.

TİM/Gülle: GTS'den çıkışın 75 milyar dolar hedefine olumsuz etkisi olmaz

İstanbul, 17 Mayıs (DHA) - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, TİM olarak, 75 milyar dolar hedefine ilişkin yaptığımız çalışma ve projeksiyonlarda GTS sistemine dayanan bir model kurmadıklarını vurguladı ve "75 milyar dolar hedefine olumsuz bir etkisi olacağını düşünmüyorum" dedi.
ABD Türkiye'yi, bazı ürünlerin ABD'ye gümrüksüz girişine olanak sağlayan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) programından çıkardı.
Gülle, Türkiye’nin Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi'nden çıkarılmasına yönelik kararıyla 2018 yılında ABD yönetiminin 44’ü en az gelişmiş 121 ülke ve bölgeyi GTS kapsamında değerlendirdiğini belirterek şunları söyledi:
"GTS kapsamındaki bu ülkeler 3,500’ü aşkın ürün kodunda ABD’ye gümrüksüz ihracat yapabilme hakkına sahip. Bu çerçevede 2018 yılında ABD’nin GTS kapsamında ithalatı 23.6 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu tutar ülkenin toplam ithalatının yüzde 1.0’inden de az. GTS’den en çok yararlanan ülke 6.3 milyar dolarla Hindistan, onu 4.4 milyar dolarla Tayland izliyor. Ülkemiz 1.9 milyar dolarla GTS’den faydalanan beşinci ülke konumunda bulunuyor. Esasen ihracatımızda GTS kapsamına girebilecek ürünlerin toplam hacmi 3.0 milyar doların üzerinde, ancak ticaretin GTS kapsamında girebilmesi için ABD’deki ithalatçıların gümrükleme aşamasında bir işlem yapması gerekiyor. GTS kapsamındaki ürünlerimizin ihracatçıları, Amerika pazarında GTS dahilinde olmadan da aynı ürünlerde 1.0 milyar doların üzerinde ihracat yapabildiklerini de kanıtlamışlardır."
Bu çerçevede, TİM olarak yılbaşında dünyada en çok ithal edilen ilk 200, akabinde ilk 1000 ürün üzerinden gerçekleştirilen RCA analizlerine dayanarak, Türkiye’nin bilhassa RCA değeri yüksek olan ve küresel rekabette gücü olan ürünlerde ABD pazarında iddialı olma potansiyelinin söz konusu olduğunu söyleyen Gülle, şöyle devam etti:
"GTS sisteminden çıkmamız durumunda, 1484 ürün kodunda sıfır olan vergi oranının artacağına şahit olacağız. Bu durum ilk aşamada elbette ihracatımızı bir miktar etkileyebilir, ancak ürünlerimizin fiyat/kalite performansı, ihracatımızın hızla önceki seviyeden de öte rakamlara ulaşması için yeterli olacaktır. GTS konusunun, geçtiğimiz aylarda Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve ABD Başkanı Trump arasında konuşulan 75 milyar dolar hedefine olumsuz bir etkisi olacağını düşünmüyorum. TİM olarak, Ticaret Bakanlığımız olarak 75 milyar dolar hedefine ilişkin yaptığımız çalışma ve projeksiyonlarda zaten GTS sistemine dayanan bir model kurmadık. Aksine, iki ülke firmalarını birleştirecek ortak platformlar, arz ve talebe ilişkin yapılacak teknik çalışmalar, rakip analizlerine ilişkin bulgulara dayanan, her iki ülkede farklı olan standartların belgelendirilmesi gibi başlıklar altında çalışmalar yürütüyoruz. Bu açından bakıldığında, ABD ile hedeflenen ticaret hacmi konusunda yaptığımız çalışmaları bir an önce tamamlayarak, siyasetin değil ticaretin konuşulduğu bir iklim yaratmak önceliklerimiz arasında bulunuyor."
Çelik ithalatında vergi oranının düşmesi konusunda da değinen Gülle, "Çelik sektörümüz için son derece olumlu bir gelişme. Zira bu hamle, ticari, ekonomik gerekçelerden çok politik bazlı alınmış, anlık bir tepki idi. Bu nedenle, söz konusu oranın tekrar aşağı çekilmesi sektörümüzün ihracatında olumlu etki yaratacaktır. Bu vergi artışı dolayısıyla ihracatçılarımızın buldukları alternatif pazarlar da sektörümüzün ihracatının katlamasına destek verecekler" diye ekledi. (Fotoğrfalı)

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