FİNANS

TİM/Gülle: İhracatın katma değerini tasarımla artıracağız

FİNANS HABERLERİ  | 17.09.2018 17:31 | Son Güncelleme

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, ihracatın katma değerini tasarımla arttırmayı planladıklarını söyledi.

İstanbul, 17 Eylül (DHA) - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, ihracatın katma değerini tasarımla arttırmayı planladıklarını söyledi. Tasarım ve Ar-Ge alanlarında atılan adımlar ile sektörlerin geleceğinin şekillendirileceğini vurgulayan Gülle şöyle devam etti:
“Türkiye’de tasarımın genele yayılması için çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Burada önemli olanın çok üretmek değil, doğru tasarım olduğuna inanıyoruz.
"Ar-Ge ve reklam ile destekleyerek tasarımı tabana yayacağız.
“Design Week Turkey ve sektörel tasarım yarışmalarımız sayesinde de tasarımcılarımıza ve endüstriye verdiğimiz desteği durmaksızın sürdürmeye devam edeceğiz. Çünkü biz, ihracat ailesi olarak, Türkiye ihracatının büyümesinde; tasarımla zenginleştirilmiş ürünlerin eşsiz bir yere sahip olduğunun bilinciyle çalışmaya devam ediyoruz.”
Türkiye'de tasarımın lüks bir kavram olarak görüldüğüne vurgu yapan Design Week Turkey 2018 Danışma Kurulu Başkanı Gökhan Karakuş da, “Design Week Turkey ile bu yıl tasarımın genç nesle ilham vermesi ve rehberlik etmesi hedefiyle, disiplinler arası ekipler tarafından gerçekleştirilen başarılı yatırımların önemli örnek çalışmalarını sergileyeceğiz” dedi.
Design Week Turkey’in en önemli alanlarından birinin endüstriyel tasarım olduğunu belirten Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu Başkanı Sertaç Ersayın, “Design Turkey Endüstriyel Tasarım Ödülleri’nde, bu yıl 13 ayrı sektörden, son 3 yıl içerisinde üretilmiş tasarımlar, 30 uluslararası jüri üyesi tarafından değerlendirilecek. Aynı zamanda gençlerin ve yeni tasarımcıların katılacağı henüz ürün haline gelmemiş, taze fikirlerin değerlendirileceği Kavramsal Tasarım Ödülleri kategorisi de yer alacak” dedi.

PARTNERSeda Sayan'la gündeme geldi! En iyi örnekler...Seda Sayan'la gündeme geldi! En iyi örnekler...
150 kadın girişimci KAGİDER ile kampa girdi150 kadın girişimci KAGİDER ile kampa girdi
Markalı konut satışlarının yüzde 11’i yabancılara yapıldıMarkalı konut satışlarının yüzde 11’i yabancılara yapıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yaparsın Aşkım'a damga vuran soru! İlker Ayrık cevabı duyunca şoke oldu

Yaparsın Aşkım'a damga vuran soru! İlker Ayrık cevabı duyunca şoke oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan tartışılan uçak için ilk kez konuştu! Satın mı alındı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tartışılan uçak için ilk kez konuştu! Satın mı alındı?

Yerli otomobil projesi iptal mi olacak? İlk açıklama geldi

Yerli otomobil projesi iptal mi olacak? İlk açıklama geldi

Yasa ile çıraklık süresi de emeklilik kapsamına alınacak

Yasa ile çıraklık süresi de emeklilik kapsamına alınacak

EDS'de yeni dönem! Her kural ihlali için ayrı ceza

EDS'de yeni dönem! Her kural ihlali için ayrı ceza

İcra tehdidiyle gönderilen SMS'lere ceza

İcra tehdidiyle gönderilen SMS'lere ceza

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İZBAN'da toplu sözleşme iş görüşmeleri sonuçsuz kaldı

İZBAN'da toplu sözleşme iş görüşmeleri sonuçsuz kaldı

150 kadın girişimci KAGİDER ile kampa girdi

150 kadın girişimci KAGİDER ile kampa girdi

Markalı konut satışlarının yüzde 11’i yabancılara yapıldı

Markalı konut satışlarının yüzde 11’i yabancılara yapıldı

Şırnak'ta Ağustos ayında 38 bin kişi uçakla yolculuk yaptı 

Şırnak'ta Ağustos ayında 38 bin kişi uçakla yolculuk yaptı 

DİSK-AR: Gerçek işsiz sayısı 5.95 milyon, gerçek işsizlik yüzde 17.1

DİSK-AR: Gerçek işsiz sayısı 5.95 milyon, gerçek işsizlik yüzde 17.1

Köy-Koop / Soyer: Kooperatiflere olan desteğin artması şart

Köy-Koop / Soyer: Kooperatiflere olan desteğin artması şart

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.