FİNANS

TİM/Gülle: YEP'te en büyük sorumluluk ihracatçılara düşüyor

FİNANS HABERLERİ  | 20.09.2018 17:17 | Son Güncelleme

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Yeni Ekonomi Programı'nda (YEP) gerçekleştirilecek yatırımların sonucu olarak, "en büyük sorumluluğun ihracatçılara düştüğünü" söyledi.

TİM/Gülle: YEP'te en büyük sorumluluk ihracatçılara düşüyor

İstanbul, 20 Eylül (DHA) - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Yeni Ekonomi Programı'nda (YEP) gerçekleştirilecek yatırımların sonucu olarak, "en büyük sorumluluğun ihracatçılara düştüğünü" söyledi.
Yeni Ekonomi Programı'nı değerlendiren Gülle, "İçinden geçtiğimiz bu sıkıntılı günleri, hep birlikte daha çok çalışarak, daha fazla ihracat yaparak aşacağız. TİM olarak ihracat hedeflerimiz ve ihracat pazarlarında gelişmeler konularında teknik çalışmalarına dahil olduğumuz Yeni Ekonomi Programı metninde sıklıkla ihracata vurgu yapılmasından son derece büyük mutluluk duyduk" dedi ve ekledi:
"Bu yıl hedefimiz 170 milyar doları aşmak. 2019 için belirlenen 182 milyar dolar mal ihracatı hedefini de yakalayacağımıza söz veriyoruz.
"İç talebimizde bir yavaşlama var. Bunu ikinci çeyrek büyüme rakamlarımızda görmeye başladık. Önümüzdeki aylarda da bu süreç devam edecek.
"Ancak, bu dönemden çıkışımızın kilidi daha çok ihracat yapmaktır. 2018 yılında net ihracat, büyümeye ciddi bir pozitif katkı verecek.
Gelecek yıl da bu devam edecek. 2019 yılında ekonomik büyüme beklentisinin yüzde 2.3’e gerilemesi her ne kadar alıştığımız bir durum olmasa da; bu büyümenin net ihracatın pozitif katkısı ile gerçekleşecek olmasından memnunuz."
Yeni Ekonomi Programında gerçekleştirilecek yatırımların sonucu olarak en büyük sorumluluğun ihracatçılara düştüğünü belirten Gülle, şöyle konuştu:
“TİM olarak nitelikli büyümenin ve cari açığı azaltmanın en sağlıklı yolunun katma değerli ihracat olduğunu her fırsatta dile getiriyoruz. Bu anlamda, özellikle ihracata için desteklerin yeniden yapılandırılması, yeni Pazar, yeni ürün ve yeni ihracatçı hedefleri konulması, cari açığımızda büyük pay sahibi olan ileri teknoloji, enerji, petro-kimya, ilaç sanayii gibi sektörlerde önceliklendirilecek yatırımlar; ihracatımızın 2019 ve 2020 yıllarında da artışını sürdüreceği konusunda bizlere güven verdi.”
“Yeni Ekonomi Planı ile ihracat artışımız devam edecek”
“Sayın Bakanımızın açıkladığı gibi büyüme, cari açığın azaltılması, işsizliğin düşürülmesi gibi makroekonomik koşullarımızı iyileştirecek her adım ihracat üzerine kurulacak” diyen Gülle, sözlerini şöyle sonlandırdı:
“Türkiye’de ihracatçı sayımız da, ihracatımızın niteliği de artmaya devam edecek. Öngörülerimiz 2018 yılında 170 milyar dolar üzerinde bir ihracat rakamı yakalayacağımız yönünde. 2019 yılında da YEP kapsamında yapılacak düzenlemelerin, bize ihracat artışımızı devam ettirme konusunda yeni imkanlar sunacağını düşünüyorum.” (Fotoğraflı)

PARTNER'Kek öyle pişirilmez böyle pişirilir''Kek öyle pişirilmez böyle pişirilir'
Edremit Körfezi'nde zeytin hasadı başladıEdremit Körfezi'nde zeytin hasadı başladı
Jak Eskinazi: Vergiler içinde dolaylı vergilerin oranı düşürülmelidirJak Eskinazi: Vergiler içinde dolaylı vergilerin oranı düşürülmelidir
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Devlet Bahçeli'den Erdoğan'a 'hediye uçak' tepkisi

Devlet Bahçeli'den Erdoğan'a 'hediye uçak' tepkisi

Serdar Turgut'tan olay iddia: Birileri 'Erdoğan iyi iş yaptı' denilmesine tahammül edemiyor ve sosyal medyada blok koyduruyor

Serdar Turgut'tan olay iddia: Birileri 'Erdoğan iyi iş yaptı' denilmesine tahammül edemiyor ve sosyal medyada blok koyduruyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Yeni Ekonomi Programını açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Yeni Ekonomi Programını açıkladı

Asgari ücret pazarlıkları erken başladı! '2 bin TL olsun !'

Asgari ücret pazarlıkları erken başladı! '2 bin TL olsun !'

Albayrak: Türkiye kur krizini atlattı

Albayrak: Türkiye kur krizini atlattı

Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır? Tavan ücret ne kadar?

Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır? Tavan ücret ne kadar?

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Edremit Körfezi'nde zeytin hasadı başladı

Edremit Körfezi'nde zeytin hasadı başladı

Jak Eskinazi: Vergiler içinde dolaylı vergilerin oranı düşürülmelidir

Jak Eskinazi: Vergiler içinde dolaylı vergilerin oranı düşürülmelidir

Marsh&McLennan, Jardine Lloyd Thompson’ı 5.6 milyar dolara satın aldı

Marsh&McLennan, Jardine Lloyd Thompson’ı 5.6 milyar dolara satın aldı

Prof. Dr. Sinan Alçın: Gerçekçi hedefler somut adımlarla desteklenmeli

Prof. Dr. Sinan Alçın: Gerçekçi hedefler somut adımlarla desteklenmeli

Discover Fintech 2018 gerçekleşti

Discover Fintech 2018 gerçekleşti

Tariş'in eski arazisine 25 katlı kule ve 1049 konut yapılacak

Tariş'in eski arazisine 25 katlı kule ve 1049 konut yapılacak

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.