FİNANS

TİM'in yeni başkanı İsmail Gülle oldu

FİNANS HABERLERİ  | 30.06.2018 18:16 | Son Güncelleme

Türkiye İhracatçılar Meclisi 25. Olağan Genel Kurulu'nda başkanlığa İsmail Gülle seçildi

İSTANBUL (AA) - Türkiye İhracatçılar Meclisi 25. Olağan Genel Kurulu'nda Başkanlığa İsmail Gülle seçildi.

Haliç Kongre Merkezin'nde Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımıyla gerçekleşen TİM 25. Olağan Genel Kurulu'nda Başkanlık seçimleri sonuçlandı.

İsmail Gülle, Tahsin Öztiryaki ve Oğuz Satıcı'nın yarıştığı seçimlerde yeni başkan 149 oyla İsmail Gülle oldu.

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Anahtar Kelimeler:
ismail gülle Türkiye İhracatçılar Meclisi

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