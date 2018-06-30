TİM'in yeni başkanı İsmail Gülle oldu

İSTANBUL (AA) - Türkiye İhracatçılar Meclisi 25. Olağan Genel Kurulu'nda Başkanlığa İsmail Gülle seçildi.
Haliç Kongre Merkezin'nde Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımıyla gerçekleşen TİM 25. Olağan Genel Kurulu'nda Başkanlık seçimleri sonuçlandı.
İsmail Gülle, Tahsin Öztiryaki ve Oğuz Satıcı'nın yarıştığı seçimlerde yeni başkan 149 oyla İsmail Gülle oldu.
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