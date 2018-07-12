FİNANS

TİM’in yeni yönetim kadroları belli oldu

FİNANS HABERLERİ  | 12.07.2018 17:22 | Son Güncelleme

Türkiye genelinde 71 bin ihracatçıyı temsil eden Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) 30 Haziran'daki genel kurulunun ardından ilk Sektörler Konseyi toplantısını dün gerçekleştirildi.

Ayşegül Acar / İstanbul, 12 Temmuz (DHA) - Türkiye genelinde 71 bin ihracatçıyı temsil eden Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) 30 Haziran'daki genel kurulunun ardından ilk Sektörler Konseyi toplantısını dün gerçekleştirildi.
TİM’in yeni Başkanı İsmail Gülle Başkanlığında toplanan konseyin ilk gündem maddesi, önümüzdeki dört yıl boyunca TİM Yönetim Kurulu üyesi olarak ihracata yön verecek kadroların belirlenmesi oldu.
Gülle, “Bugün itibariyle Yönetim Kurulumuzu belirledik. İlk toplantımızı da gerçekleştirerek karar bekleyen önemli konuları ele almaya başladık. Artık seçim bitti, çalışma, icraat ortaya koyma zamanı” dedi.
Yeni dönemde daha katılımcı bir yapı kuracaklarını belirten Gülle, "TİM’in muhtelif illerde, muhtelif sektörlerde 400’ün üzerinde delegesi var, delegelerimize her zaman daha yakın olacağız. Onları dinleyecek, önerilerini dikkate alacağız. Bu sayede çok daha başarılı olacağımıza yürekten inanıyorum. İhracatımızı 500 milyar dolar bandına eriştirmek hepimizin ortak görevi, tüm çalışmalarımızı bu çerçevede şekillendiriyoruz. Bu yıl 170 milyar doları aşacağımıza inanıyoruz, sonraki yıllarda her yıl rekorlar kırarak yolumuza devam etmeye kararlıyız" diye ekledi.

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