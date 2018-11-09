MERVE ÖZLEM ÇAKIR - Tıp ve eczacılıkta geçen yıl itibarıyla yaklaşık 6 milyar doları bulan ithalatın önlenerek sağlık sektörünün geliştirilmesi ve dışa bağımlılığının azaltılması amacıyla fuarlardan desteklere kadar birçok proje ve uygulama hayata geçirilecek.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yaptığı derlemeye göre, geçen sene tıbbi, cerrahi alet ve cihazlar, bunların aksam, parça ve aksesuarları tarifesinde toplamda 928 milyon dolarlık ithalat gerçekleştirildi. Söz konusu ithalat kaleminde 189 milyon dolar ile ABD ilk sırada yer alırken, bu ülkeyi 151 milyon dolarla Almanya, 148 milyon dolarla Çin takip etti.

Bu cihazlar arasında yaklaşık 130 milyon dolarlık tıbbi kataterler, 45 milyon dolarlık manyetik rezonansla görüntüleme cihazları (MR), 42 milyon dolarlık ultrasonik tetkik cihazları, 28 milyon dolarlık tek kullanımlık steril şırıngalar, 16 milyon dolarlık anestezi alet ve cihazları dikkati çekiyor.

Eczacılık ürünleri faslındaki ithalat da geçen yıl 4,5 milyar dolar oldu. Bunun 796 milyon doları Almanya'dan, 591 milyon doları ABD'den, 394 milyon doları İsviçre'den, 383 milyon doları İrlanda'dan, 367 milyon doları İngiltere'den, kalanı da diğer ülkelerden ilaç ve ürün alımında harcandı. Eczacılık ürünleri içinde dozlanarak ve paketlenerek perakendeye hazırlanan ilaçların ithal bedeli geçen yıl itibarıyla 2,7 milyar doları buldu. Bunun 2,1 milyar dolarını tedavide korunmada kullanılmak üzere karışık olan veya olmayan ilaçlar, 186 milyon dolarını insülin içeren ilaçlar, 98 milyon dolarını antibiyotik içeren ilaçlar, 157 milyon dolarını hormon ilaçları, 44 milyon dolarını böbrek üstü bezi hormon ve türevlerini içeren ilaçlar ve 28 milyon dolarını vitamin ilaçları oluşturdu.