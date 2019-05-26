FİNANS

Tır kuyruklarını azaltacak takip sistemi geliyor

FİNANS HABERLERİ  | 26.05.2019 11:02 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: - "Gümrük kapılarında tır kuyruklarını azaltacak, gümrük idarelerimizin tırları anlık sorgulayabilecekleri, Transit Araç Takip Programı 28 Mayıs itibarıyla hizmete girecek” - "Yeni sistem ile gümrük idareleri kendisine sevkli araçlara ilişkin bilgilere, araçlar gümrük idaresine gelmeden önce ulaşabilecek" - "Etkin risk analiziyle kaçakçılığa karışması muhtemel araçlara daha erken müdahale edilebilecek"

AYŞENUR SAĞLAM - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, gümrük kapılarında tır kuyruklarını azaltacak yeni bir sistemi devreye alacaklarını belirterek, "Transit Araç Takip Programı, 28 Mayıs itibarıyla hizmete girecek." dedi.

Pekcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uluslararası ticaretin kesintisiz ve hızlı şekilde işlemesi için gümrük idarelerinin teknolojik imkanlarla donatılmasının büyük önem taşıdığını ifade etti.

Gümrüklerin modernizasyonunun uluslararası rekabette çok önemli payı bulunduğunu vurgulayan Pekcan, gümrük idarelerinin ticaretin kolaylaştırılmasının merkezinde bulunduğunu söyledi.

Pekcan, Gümrüklerin Dijitalleştirilmesi, Tek Pencere, Konteyner ve Liman Takip Sistemi ve Liman Tek Pencere Sistemi gibi birçok örnek projeyi hayata geçirdiklerini belirterek, Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlamak ve kaçakçılıkla mücadele etmek amacıyla da gümrük kapılarında teknik altyapıyı güçlendirdiklerini dile getirdi.

Bakanlığa bağlı aktif 18 Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü ve 30 kara sınır kapısı bulunduğuna işaret eden Pekcan, 2018'de toplam ihracatın yüzde 28'inin kara yoluyla gerçekleştirildiğini anımsattı.

Pekcan, sınır kapılarında gümrük işlemlerinin hızlı ve güvenli yürütülmesi için gerekli çalışmaları yaptıklarını vurgulayarak, taşıyıcılar ve ihracatçıların sınır kapılarında yaşanan beklemelerden mağdur olmamaları için de çok sayıda eylem ve proje yürüttüklerini aktardı.

- Tırlar artık anlık takipte

Bu kapsamda hayata geçirdikleri uygulamalara bir yenisini daha eklediklerine dikkati çeken Pekcan, gümrük kapılarında tır kuyruklarını azaltacak, gümrük idarelerinin tırları anlık sorgulayabilecekleri "Transit Araç Takip Programı"nın 28 Mayıs itibarıyla Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri ile bağlantılı tüm gümrük müdürlüklerinde devreye alınacağını bildirdi.

Yeni sistem ile başta kara sınır kapıları olmak üzere gümrük idarelerinin kendisine sevkli araçlara ilişkin bilgilere, araçlar gümrük idaresine gelmeden önce ulaşabileceğini anlatan Pekcan, gümrük idarelerince transit süresini geçiren araçların daha kolay tespit edilebileceğini dile getirdi.

Pekcan, programın tır kuyruklarının oluşmaması için gerekli tedbirlerin alınmasında önemli bir rol oynayacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Etkin risk analiziyle kaçakçılığa karışması muhtemel araçlara daha erken müdahale edilebilecek. Öte yandan tüm tırların anlık görülebilmesi sayesinde personelin daha verimli kullanılabilmesi de mümkün olabilecek. Ayrıca izinli gönderici kapsamında basitleştirilmiş usulde taşıma yapan taşıyıcılar için de sınır kapılarından öncelikli geçiş kolaylığı getirilmiş olacak."

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Anahtar Kelimeler:
gümrük kapıları Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan

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