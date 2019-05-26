"Tiroid hastalığı, her hastada farklı şiddette belirti ve bulgular gösteriyor"

İSTANBUL (AA) - Abdi İbrahim Medikal Direktörü Dr. Recep Erşahin, tiroid hastalığının, her hastada farklı şiddette belirti ve bulgular gösterdiğini bildirdi.

Abdi İbrahim'den yapılan açıklamaya göre, tüm dünyada tiroid hastalıklarına dikkati çekmek ve farkındalık yaratmak amacıyla her yıl 25 Mayıs günü, Dünya Tiroid Günü olarak kutlanıyor.

Boynun orta hattında, adem elmasının hemen altında yer alan tiroid, salgıladığı hormonlarla vücutta meydana gelen üretim ve yıkım faaliyetleri olarak tarif edilen metabolizmayı düzenliyor. Tiroid beziyle ilgili sorunlar ortaya çıktığında metabolizma ile ilişkili işlevler de etkilenebiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Abdi İbrahim Medikal Direktörü Dr. Recep Erşahin, tiroid hastalıklarının başta kadınlar olmak üzere yeni doğan, çocuk, ergen, erişkin ve yaşlıları, tüm yaş gruplarında etkileyebilen bir hastalık olarak karşılarına çıktığını belirterek, hastalığın her hastada farklı şiddette belirti ve bulgular gösterdiğini kaydetti.

Erşahin, en sık rastlanılan ve hastayı hekime götüren tiroid hastalıklarının başında, tiroid bezinin işlevlerinin etkilendiği durumların yer aldığını aktararak, şu değerlendirmelerde bulundu: