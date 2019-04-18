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Titanic Mardan Palace açılıyor

FİNANS HABERLERİ  | 18.04.2019 10:02 | Son Güncelleme

ANTALYA'da Mardan Palace Hotel'i, alacakları karşılığında haciz yoluyla devralan Halkbank'tan 15 yıllığına kiralayan Titanic Hotels, 1,5 yıldır kapalı olan oteli ultralüks hizmet kalitesiyle ay sonunda açıyor.

Titanic Mardan Palace açılıyor

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da Mardan Palace Hotel'i, alacakları karşılığında haciz yoluyla devralan Halkbank'tan 15 yıllığına kiralayan Titanic Hotels, 1,5 yıldır kapalı olan oteli ultralüks hizmet kalitesiyle ay sonunda açıyor.
Antalya'nın Aksu ilçesine bağlı Kundu turizm bölgesinde, Azeri asıllı Rus işadamı Telman İsmailov tarafından 2009 yılında açılışı yapılan ve 1,4 milyar dolara mal olan Mardan Palace Hotel, alacaklarına karşılık haciz yoluyla Halkbank'a geçti. Mardan Palace Hotel için Halkbank ile Titanic Hotels Grubu arasında imzalanan anlaşmayla otel, 15 yıllığına gruba kiralandı.
Geçen yıl kasım ayında yapılan anlaşmanın ardından 'Titanic Mardan Palace' olarak adı değiştirilen 180 bin metrekare alana kurulu otel, yaklaşık 6 aylık tadilat sürecinin ardından nisan sonunda kapılarını tekrar açıyor. 2009 yılındaki açılışında Sharon Stone, Richard Gere, Paris Hilton, Mariah Carey ve Monica Bellucci gibi yıldızların katıldığı ve 'Turizmin Oscarları' olarak da adlandırılan World Travel Awards 2010'da 'Dünyanın En Lüks Oteli' seçilen otelde, 20 milyon Euro'nun üzerinde yeni yatırım gerçekleştirildi.
1,5 YILDIR KAPALIYDI
Titanic Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aygün, 2009 yılı rakamlarıyla 1,4 milyar dolara yapılan otelin, oda kahvaltı oteli olarak açıldığını hatırlatarak, “Bir müddet sonra tabii ki Antalya'da resort hotel sistemi daha çok rağbet gördüğünden son 1,5 senedir kapalıydı. Titanic Hotels olarak biz aldık. Ama oda kahvaltı olarak yapılan otelin nelere ihtiyacı olduğunu çok güzel tespit ettik, onları hayata geçirdik. Şu an bütün seyahat acenteleri ve müşteriler otelin açılışını bekliyor. Rusya ve etrafından katılacak ünlü sanatçıların olacağı özel etkinlikler ve çok güzel şovlar planlıyoruz" dedi.
BÜTÜN EKSİKLER TAMAMLANDI
Sahildeki düzenlemelerden aquaparka, çocuk kulübünden Nevizade alacart restoranına kadar birçok yenilik yapıldığını anlatan Aygün, “Show center, Kız Kulesi'nin etrafındaki köy meydanı, barlar, restoranın büyütülmesi, tüm odalar ve aile odalarının eksikliğinin tamamlanması, lobi gibi bütün eksikleri tamamladık. Allah nasip ederse ay sonunda halkımızın hizmetine sunacağız. 'İnşallah iyi olur' diyoruz. Grup olarak böyle bir tesisin kapalı olmasına içimiz el vermedi. O nedenle burayı hayata geçirmeye karar verdik ve 'hayırlı olsun' diyoruz milletimize" diye konuştu.
20 MİLYON EURO'LUK YENİ YATIRIM
Titanic Mardan Palace'ın yeni konseptinde her şey dahil sistemin ultrasının da ultrasının uygulanacağını dile getiren Mehmet Aygün, “Olmayan, yok yok, her şey var. Burada servisin, hizmetin, sunumun en kalitelisi olacak. Şu an Titanic'lerin hem yurt içi hem yurt dışındaki hizmet kalitesi biliniyor. O hizmet kalitesinin daha birkaç kat üzerinde hizmet vermek için yola çıktık. Onu da inşallah gerçekleştireceğiz. 15 yıllığına kiraladık. 6 aydır tadilat devam ediyor ve 20 milyon euro'nun üzerinde bir yatırım maliyetimiz oldu" dedi.
180 BİN METREKARE ALANA KURULU
180 bin metrekare alanda konumlanan otelin yapımı için 10 bin metrekare altın, 500 bin kristal kullanıldı. İstanbul'un tarihi yapılarından esinlenilerek inşa edilen otel, İstanbul'u dört farklı mimariyle anlatan, Türk ve Avrupa kültüründen ışıltılı bir koleksiyona sahip bir müzeyi andırıyor. Otel Leonardo Da Vinci'nin ilk köprüsü, Galata Köprüsü, Kız Kulesi, Kuleli Lisesi ve Dolmabahçe gibi Osmanlı İmparatorluğu'nun en etkileyici yapılarını içeriyor. Otelin içinde ve dışında bulunan altın varaklı kemerler, İtalyan mermeri, değerli kristal ve ahşap türleri dikkat çekiyor. Premium ve deluxe odaları, royal suitleri ve göl evleri ile birlikte toplam 543 oda bulunan tesisin, 1000'in üzerinde çalışanı bulunuyor.

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Titanic Mardan Palace açılıyorTitanic Mardan Palace açılıyorTitanic Mardan Palace açılıyorTitanic Mardan Palace açılıyor

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