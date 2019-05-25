FİNANS

TİVİBU televizyon izleme keyfini katlamaya devam ediyor

FİNANS HABERLERİ  | 25.05.2019 12:18 | Son Güncelleme

TİVİBU kullanıcıları, programın yayınlanmasını takip eden 7 gün içinde diledikleri zaman izlemek istedikleri programa Rehber üzerinden kolayca ulaşabiliyor

İSTANBUL (AA) - Türk Telekom’un ödemeli TV platformu TİVİBU, kullanıcılarına sunduğu üstün teknolojik özellikleri sayesinde, televizyon izleme deneyiminde kullanıcıya gerçek kontrolü sağlıyor

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom’un ödemeli TV platformu TİVİBU, kullanıcılarına sunduğu üstün teknolojik özellikleri sayesinde, televizyon izleme deneyiminde kullanıcıya gerçek kontrolü sağlıyor. Kullanıcılar, yalnızca Tivibu’da bulunan 7 gün geriye gidebilme özelliği sayesinde sevdikleri programları kaçırmadan diledikleri zaman izleyebiliyorlar.

Aboneler IPTV altyapısındaki TİVİBU Ev’de direkt kullanabildikleri bu özellikten, TİVİBU Uydu kutusunu internete bağlayarak da yararlanabiliyorlar. Böylece uydu da dahil olmak üzere tüm TİVİBU kullanıcıları kendilerini program yayın saatlerine göre ayarlamak zorunda kalmadan, son 7 gün içinde yayınlanan programları Rehber uygulaması içinden seçerek diledikleri zaman izleyebiliyor.

TİVİBU kullanıcıları ayrıca, Seç İzle klasörüne eklenmiş binlerce içeriğe de hiçbir ek ücret ödemeden diledikleri zaman ulaşabiliyorlar.
Spordan sinema kanallarına, çocuk programlarından belgesellere birçok farklı kategoride kullanıcılarına çok sayıda kanal ve binlerce içerik seçeneği sunan TİVİBU’ya ayda 19,90 TL’den başlayan fiyatlarla abone olunabiliyor.

TİVİBU, kullanıcılarına Premiere League, NBA, MotoGP, Formula 1, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ve Kadınlar Basketbol Süper Ligi maçları da dahil olmak üzere futboldan basketbola, tenisten motor sporlarına dolu dolu spor keyfi yaşatıyor. TİVİBU kullanıcıları Fox Life, FX, Fox Crime gibi dünyanın en popüler dizi kanalları ile dizilerini ABD yayını ile aynı anda veya hemen sonra takip etme olanağına kavuşuyor. Discovery, National Geographic ve BBC Earth gibi en kaliteli belgesel kanallarına TV, bilgisayar, tablet ya da cep telefonu üzerinden kolayca ulaşabiliyor.

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