TİVİBU televizyon izleme keyfini katlamaya devam ediyor

İSTANBUL (AA) - Türk Telekom’un ödemeli TV platformu TİVİBU, kullanıcılarına sunduğu üstün teknolojik özellikleri sayesinde, televizyon izleme deneyiminde kullanıcıya gerçek kontrolü sağlıyor

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom’un ödemeli TV platformu TİVİBU, kullanıcılarına sunduğu üstün teknolojik özellikleri sayesinde, televizyon izleme deneyiminde kullanıcıya gerçek kontrolü sağlıyor. Kullanıcılar, yalnızca Tivibu’da bulunan 7 gün geriye gidebilme özelliği sayesinde sevdikleri programları kaçırmadan diledikleri zaman izleyebiliyorlar.

Aboneler IPTV altyapısındaki TİVİBU Ev’de direkt kullanabildikleri bu özellikten, TİVİBU Uydu kutusunu internete bağlayarak da yararlanabiliyorlar. Böylece uydu da dahil olmak üzere tüm TİVİBU kullanıcıları kendilerini program yayın saatlerine göre ayarlamak zorunda kalmadan, son 7 gün içinde yayınlanan programları Rehber uygulaması içinden seçerek diledikleri zaman izleyebiliyor.

TİVİBU kullanıcıları ayrıca, Seç İzle klasörüne eklenmiş binlerce içeriğe de hiçbir ek ücret ödemeden diledikleri zaman ulaşabiliyorlar.

Spordan sinema kanallarına, çocuk programlarından belgesellere birçok farklı kategoride kullanıcılarına çok sayıda kanal ve binlerce içerik seçeneği sunan TİVİBU’ya ayda 19,90 TL’den başlayan fiyatlarla abone olunabiliyor.