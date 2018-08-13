Tivibu'dan bayram sürprizi

İSTANBUL (AA) - Türk Telekom Tivibu, abonelerinin keyifli bir Kurban Bayramı tatili geçirmelerini sağlayacak bir kampanya hazırladı.
Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom’un yeni nesil televizyon platformu Tivibu, Kurban Bayramı’na özel gerçekleştirdiği kampanya kapsamında tüm kanallarını kullanıcılarının erişimine açıyor. Tivibu aboneleri, 15-31 Ağustos döneminde tüm sinema ve Tivibu Spor kanallarını ücretsiz izleyebilecek.
Spor ve sinema kanallarının yanı sıra "Sinemasever" klasöründeki Türk filmleri de ücretsiz olarak Tivibu abonelerinin erişimine açılacak. Sinemaseverler "Seç İzle" bölümündeki "Sinemasever" klasöründe yer alan "Düğüm Salonu", "Bizim Köyün Şarkısı", "Acı Tatlı Ekşi", "Enes Batur Hayal mi Gerçek mi?", "Aile Arasında" ve "Ayla" filmlerini izleyebilecek.
TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya: Kur artışları ekonomik temeli olmayan siyasi nedenlidir
'Mevduat çıkışı söz konusu değil'
Son dakika! Merkez Bankası'ndan döviz hamlesi: Bankalara ihtiyaç duydukları tüm likidite karşılanacak
Berat Albayrak: Kurdaki gelişmeler çok net bir saldırının göstergesi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) zabıta ilanına rekor başvuru: 3 günde 31 bin...
Erdoğan'ın çağrısı sonrasında bir kampanya daha: Dolar bozdurana bedava akaryakıt!
Borsa güne nasıl başladı?
Okuyucu Yorumları 0 yorum