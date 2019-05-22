TKDK desteğiyle imalathaneden modern tesise

ÇORUM (AA) - GAZİ NOGAY - Çorum'da küçük bir imalathanede yoğurt ve peynir üretirken Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) hibe desteği alarak 2 milyon 500 bin liralık yatırım yapan Halil Demir, kurduğu modern tesiste ürettiği ürünleri Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyor.

Baba mesleği olarak yaklaşık 50 yıldır kent merkezindeki küçük bir imalathanede süt ürünleri üreten Demir, bir yakını sayesinde TKDK desteklerinden haberdar oldu.

Hazırladığı projeyle kurumdan yüzde 50 hibe desteği alan Demir, Organize Sanayi Bölgesi'nde 2 bin metrekaresi kapalı 3 bin metrekarelik alanda 2 milyon 500 bin liralık yatırımla modern bir tesis kurdu.

Günlük 19 ton sütü işleyerek yoğurt, tereyağı, krema, peynir, ayran ve kaymak üreten Demir, 30 kişiye iş imkanı sağladı.

Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçmişte babasıyla birlikte evde yaptığı üretimi, fabrika ortamında onlarca kişiye istihdam sağlayarak sürdürdüğünü söyledi.

Çorum'dan bir marka daha çıkmasına katkı sağlamanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren Demir, "Bu projeye başlamadan önce günlük 2 ton süt işleme kapasiteli, eski ve küçük işletmemizde oğullarımla birlikte faaliyetlerimizi yürütüyorduk. Danışmanlık yapan bir yakınım aracılığıyla TKDK'nin hibe desteği verdiğini öğrendim ve yatırım yapmaya karar verdim." dedi.