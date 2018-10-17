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TKDK desteğiyle iş kadını oldu

FİNANS HABERLERİ  | 17.10.2018 11:11 | Son Güncelleme

Kadın girişimci Hamiyet Kayalı, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan aldığı 1 milyon liralık hibeyle kurduğu tesiste yılda yaklaşık 300 bin tavuk üretiyor - Bey Han Ltd. Şti. Sahibi Hamiyet Kayalı: - "Yaklaşık 1 milyon liralık destek aldık. 2014 yılında kısa sürede tesisimizi açtık. Kendi çabalarımızla olsa bu kadar kısa zamanda, bu kadar büyük bir tesisi işletmeye alamazdık"

Girişimci Hamiyet Kayalı, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) IPARD çağrısı kapsamında aldığı 1 milyon liralık hibeyle kurduğu tesiste, yılda yaklaşık 300 bin tavuk üreterek ekonomiye katkı sağlıyor.

Kayalı, AA muhabirine, 1 milyon liralık destekle kurduğu tesisle iş kadınlığına uzanan öyküsünü anlattı.

IPARD çağrılarının kendilerine iş kolu imkanı sağladığını belirten Kayalı, kendisinin de bu kapsamda tavuk yetiştiriciliği yapmak üzere TKDK'ye başvurduğunu söyledi.

Kayalı, projelerini hazırlayarak gerçekleştirdikleri başvurunun kabul edilmesiyle Bey Han isimli etlik tavuk yetiştirme tesisini kurduklarını ifade ederek, genç ve kadın girişimci olmanın, destek alırken büyük faydasını gördüklerini dile getirdi.

IPARD desteklerini araştırarak yola çıktıklarını anlatan Kayalı, şöyle devam etti:

"Bizim yerimiz için etlik tavuk yetiştiriciliğinin uygun olduğunu gördük. Projelerimizi hazırladık ve destek için başvuru yaptık. Yaklaşık 1 milyon liralık destek aldık. 2014 yılında kısa sürede tesisimizi açtık. Kendi çabalarımızla olsa bu kadar kısa zamanda, bu kadar büyük bir tesisi işletmeye alamazdık. Yılda 6 dönem üretim yapıyoruz. Bu esnada dönemsel olarak 30 kişiye kadar istihdam sağlıyoruz. Yılda yaklaşık 300 bin etlik tavuk üretiyoruz."

Bütün gelişmiş ülkeler gibi Türkiye'de de kadın girişimciye pozitif ayrımcılık yapılarak ekstra destek verildiğine dikkati çeken Kayalı, bu durumun kadınları daha da cesaretlendirdiğini vurguladı.

Kayalı, tesis yakınlarına güneş enerjisi santrali kurmayı da düşündüklerini belirterek, "Bizim en büyük maliyetimiz elektrik ve kömür. Güneş enerjisinden elektrik üreten bir tesise destek alabilmek için de TKDK'ye başvuru yapıyoruz." dedi.

- "Kadın ve gençlerin projelerini üste çekiyoruz"

Ankara TKDK İl Koordinatörü Güzin Oyman da kadın yönetici olarak her zaman kadın yatırımcılara pozitif ayrımcılık yaptıklarını söyledi.

Kadınlara daha fazla destek sağlamaya çalıştıklarını vurgulayan Oyman, "Kadın ve gençlerin projelerini üstlere çekiyoruz. Tarımda daha çok kadın görmek istiyoruz. Şimdiye kadar Ankara'da 485 projeye destek verdik, bunların 90'ı kadın girişimci." dedi.

Oyman, TKDK desteğiyle tesislerin işletmeye alınmasının kendilerini mutlu ettiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Tarım hep erkek işi olarak görülüyor ama aslında kadınların da bu konuda kendilerine güvenmesi lazım. Bu bağlamda, tarımın özü olan toprağa analığıyla isim veren, 'Toprak ana' dedirten kadın çiftçilerimizin, analarımızın Dünya Çiftçi Kadınlar Günü'nü de kutluyorum."

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Bey Han Ltd. Şti. destek Güzin Oyman Hamiyet Kayalı IPARD TKDK

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