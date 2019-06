TKDK hibe desteğiyle Bursa'ya 130 milyon liralık yatırım

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) hibe destekleri kapsamında Bursa'ya 130 milyon liralık yatırım kazandırılacak.

TKDK'den yapılan açıklamada, kurumun 16 Şubat'ta IPARD 2 Beşinci Başvuru Çağrı İlanı'na çıktığı anımsatıldı.

Açıklamada, çağrı ilanı kapsamında, "Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar" ile "Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar" tedbirleri için müracaatların kabul edildiği belirtildi.

Proje teslim sürecinin tamamlandığı, değerlendirmenin başladığı duyurulan açıklamada, şunları kaydedildi:

"Projelerin hayata geçmesiyle Bursa ilimize 8 süt üretim, 7 kırmızı et üretim, bir beyaz et üretim (hindi yetiştiriciliği), bir yumurta tavukçuluğu, 5 süt işleme, bir kırmızı et kesimhane ve 9 soğuk hava deposu tesisi olmak üzere toplam 32 projeyle 130 milyon lira tutarında yatırım kazandırılacaktır. Kurumumuz bu yatırımların 55 milyon lirasını hibe olarak karşılayacaktır."