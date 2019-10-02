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TKDK'dan Elazığ'a 220 milyon hibe desteği

FİNANS HABERLERİ  | 02.10.2019 19:32 | Son Güncelleme

Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım: - "TKDK tarafından bugüne kadar girişimcilere 220 milyon lira hibe desteği verilmiş, bu da 380 milyon liralık yatırıma tekabül ediyor"

ELAZIĞ (AA) - Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunca (TKDK) girişimciye 220 milyon lira hibe desteği sağlandığı söyledi.

TKDK toplantı salonunda düzenlenen 5. Çağrı Dönemi'nde kabul edilen 37 projeden 14'ünün sözleşme teslim törenine katılan Kaldırım, TKDK'nın girişimcilere sağladığı destekle ülkede hem üretimin hem de istihdamın büyümesine önemli katkı sunduğunu belirtti.

Kentte 2012 nisan ayından itibaren hizmet vermeye başlayan il koordinatörlüğünün bugüne kadar 300'ün üzerinde projeyi hayata geçirdiğini ifade eden Kaldırım, şunları kaydetti:

"TKDK tarafından bugüne kadar girişimcilere 220 milyon lira hibe desteği verilmiş, bu da 380 milyon liralık yatırıma tekabül ediyor. Gerçekten büyük bir rakam. Tabi burada hedefimiz üreticinin daha çok üretmesi. TKDK, KOSGEB gibi kurumlarımızın sağladığı destekler ile devletimiz üreticinin daha katma değerli ürünler üretmesine imkan sağlıyor. Birincil üretimden daha ziyade ikincil üretime geçip et, süt, gıda gibi sektörlerde yapılacak katma değerli ürünlerin gelişmesi, markalaşması hem Türkiye hem de dünya piyasasına çıkması için güzel destekler veriliyor."

TKDK Elazığ il Koordinatörü Sertaç Yılmaz ise 5. Çağrı döneminde 37 adet proje kabulü gerçekleştirdiklerini bunun karşılığında girişimciye 23 milyon liralık hibe desteği sağlayacaklarını kaydetti.

Verilecek hibe desteği ile kentte 44 milyon liralık yatırımın gerçekleşeceğini vurgulayan Yılmaz, 14 projenin sözleşmesini girişimciye teslim ettiklerini sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
Elazığ TKDK yatırım

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