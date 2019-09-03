FİNANS

TKDK'dan Trabzon'da girişimcilere 71,5 milyon lira hibe

FİNANS HABERLERİ  | 03.09.2019 11:53 | Son Güncelleme

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu: - "Trabzon'un kalkınması adına TKDK büyük bir fırsattır" - TKDK İl Koordinatörü Şansal Aydoğdu: - "Yaklaşık yatırım bedeli toplam 98,8 milyon lira olan 47 projeye, TKDK olarak yaklaşık 71,5 milyon lira hibe dağıtacağız"

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından, Trabzon'da 47 projeye toplamda 71,5 milyon lira hibe desteği sağlandı.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu'nu ziyaret eden TKDK İl Koordinatörü Şansal Aydoğdu, yaptıkları çalışmalar konusunda bilgi verdi.

Vali Ustaoğlu, görüşmede, TKDK'nın Trabzon'da yürüttüğü faaliyetleri yakından takip ettiğini belirterek, "Trabzon'un kalkınması adına TKDK büyük bir fırsattır." dedi.

Yatırım yapmak isteyenlere de çağrıda bulunan Ustaoğlu, "İlimizin ve bölgemizin gelişimine katkı sağlayacak bu faaliyetleri desteklemekten mutluluk duyuyoruz. Yatırım yapmak isteyen herkesin vakit kaybetmeden Trabzon İl Koordinatörlüğümüzü ziyaret ederek, desteklenen sektörler hakkında bilgi almasını tavsiye ediyoruz." ifadelerini kullandı.

- 47 proje kabul gördü

Aydoğdu da "IPARD II Programı 6. Başvuru Çağrı Dönemi"nde TKDK Trabzon İl Koordinatörlüğü olarak toplamda 47 projeyi kabul ettiklerini söyledi.

Aydoğdu, projelerin sektörel dağılımı hakkında ise şu bilgileri aktardı:

"Kabul gören projeler, 34 kırsal turizm ve rekreasyonel faaliyet, 9 zanaatkarlık ve katma değerli yöresel ürünlerin işlenmesi ve pazarlanmasına yönelik yatırım, 2 arıcılık, arı ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanmasına yönelik yatırım, bir bitkisel üretimin çeşitlendirilmesi, işlenmesi ve paketlenmesine yönelik yatırım, bir de su ürünlerinin yetiştiriciliği, işlenmesi ve paketlenmesine yönelik yatırım şeklindedir.
Bu kapsamda yatırım bedeli toplam 98 milyon 793 bin 463 lira olan 47 projeye TKDK olarak yaklaşık 71,5 milyon lira hibe dağıtacağız."

PARTNERAkneli cilt bakımının püf noktalarıAkneli cilt bakımının püf noktaları
3 milyon 451 bin kişi kredi kartı borcu nedeniyle icralık3 milyon 451 bin kişi kredi kartı borcu nedeniyle icralık
Darüşşafaka ‘’Eğitimde Fırsat Eşitliği’’ için koşuya çağırıyorDarüşşafaka ‘’Eğitimde Fırsat Eşitliği’’ için koşuya çağırıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Trabzon Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ziyaret

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'den ihraçları isteniyordu! İlk açıklama geldi!

AK Parti'den ihraçları isteniyordu! İlk açıklama geldi!

Fatih'te feci kaza! 1 ölü, 1 yaralı

Fatih'te feci kaza! 1 ölü, 1 yaralı

Trafik sigortasında yeni dönem

Trafik sigortasında yeni dönem

Çeyrek ve gram altın ne kadar?

Çeyrek ve gram altın ne kadar?

O ürünlere gözetim geldi

O ürünlere gözetim geldi

Edirne'de balık tezgahları hareketlendi, hamsi dolardan hızlı düşüyor

Edirne'de balık tezgahları hareketlendi, hamsi dolardan hızlı düşüyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Döviz kurları

Döviz kurları

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Altın fiyatları

Altın fiyatları

İki günde aldığı hisselerle şirket ortağı oldu

İki günde aldığı hisselerle şirket ortağı oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
3 milyon 451 bin kişi kredi kartı borcu nedeniyle icralık

3 milyon 451 bin kişi kredi kartı borcu nedeniyle icralık

Darüşşafaka ‘’Eğitimde Fırsat Eşitliği’’ için koşuya çağırıyor

Darüşşafaka ‘’Eğitimde Fırsat Eşitliği’’ için koşuya çağırıyor

Dünya zenginlerine 90 metrelik ultra lüks yat

Dünya zenginlerine 90 metrelik ultra lüks yat

Yurtiçi üretici fiyatları Ağustos’ta yüzde 0.59 düştü, yıllık artış yüzde 13.45 (2)

Yurtiçi üretici fiyatları Ağustos’ta yüzde 0.59 düştü, yıllık artış yüzde 13.45 (2)

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

TEPAV - Perakendede güven 11 yılın en düşük düzeyinde

TEPAV - Perakendede güven 11 yılın en düşük düzeyinde

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.