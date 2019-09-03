TKDK'dan Trabzon'da girişimcilere 71,5 milyon lira hibe

Yatırım yapmak isteyenlere de çağrıda bulunan Ustaoğlu, "İlimizin ve bölgemizin gelişimine katkı sağlayacak bu faaliyetleri desteklemekten mutluluk duyuyoruz. Yatırım yapmak isteyen herkesin vakit kaybetmeden Trabzon İl Koordinatörlüğümüzü ziyaret ederek, desteklenen sektörler hakkında bilgi almasını tavsiye ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"Kabul gören projeler, 34 kırsal turizm ve rekreasyonel faaliyet, 9 zanaatkarlık ve katma değerli yöresel ürünlerin işlenmesi ve pazarlanmasına yönelik yatırım, 2 arıcılık, arı ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanmasına yönelik yatırım, bir bitkisel üretimin çeşitlendirilmesi, işlenmesi ve paketlenmesine yönelik yatırım, bir de su ürünlerinin yetiştiriciliği, işlenmesi ve paketlenmesine yönelik yatırım şeklindedir.

Bu kapsamda yatırım bedeli toplam 98 milyon 793 bin 463 lira olan 47 projeye TKDK olarak yaklaşık 71,5 milyon lira hibe dağıtacağız."

