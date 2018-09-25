TKDK'den başkentteki 44 projeye 12 milyon liralık destek

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Ankara İl Koordinatörü Güzin Oyman, "Yatırımların amacı, hem Türkiye'nin tarımsal alanında daha sürdürülebilir yatırımlara sahip olması hem de kırsalda daha iyi şartlarda yaşama koşullarına fırsat verilmesi." ifadesini kullandı.

TKDK Ankara İl Koordinatörlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, İPARD Üçüncü Başvuru Çağrı İlanı kapsamında, Ankara İl Koordinatörlüğüne başvuran yatırımcılar arasından şimdiye kadar 44 projenin değerlendirildiği ve bunların yatırım değerinin 12 milyon 826 bin lira olduğu kaydedildi.

İl Koordinatörü Oyman konuyla ilgili değerlendirmesinde, Ankara'ya kazandırılacak yatırımlar için il koordinatörlüğü personelinin elinden gelen tüm gayreti göstereceğini belirtti.

Ankara İl Koordinatörlüğü olarak diğer kentlerden farklı bir heyecana daha ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Oyman, şunları kaydetti:

"Şu an için sadece Ankara'nın Beypazarı ilçesinde ilk kez uygulamaya geçilen 'Tarım-Çevre ve Organik Tarım Tedbiri' için kullanılacak 1milyon 600 bin liralık bütçeyi de ilçemize kazandırabilecek olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Bu tedbir ile ilçemizdeki erozyonla oluşan toprak kayıplarının bir nebze daha önüne geçilerek gelecek nesillere ekilebilir ve verimli tarım alanları bırakmak en büyük mirasımız olacaktır."

Oyman, yatırımların amacının, hem Türkiye'nin tarımsal alanında daha sürdürülebilir yatırımlara sahip olması hem de kırsalda daha iyi şartlarda yaşama koşullarına fırsat verilmesi olduğuna işaret etti.

