FİNANS

TKDK'den kırsala "hayat" projeleri

FİNANS HABERLERİ  | 25.12.2018 11:10 | Son Güncelleme

TKDK Başkanı Hakan Kalender: - "Son 7 yılda 14 bin 579 kırsal kalkınma projesine 3,7 milyar lira hibe sağladık" - "Bu sayede kırsalda değeri 10 milyar lirayı aşan yatırım hayata geçirildi. Bu yatırımlarla 60 bin vatandaşımız iş sahibi oldu"

MUSTAFA ÇALKAYA - Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Başkanı Hakan Kalender, son 7 yılda 14 bin 579 kırsal kalkınma projesine 3,7 milyar lira hibe sağladıklarını belirterek, "Bu sayede kırsalda değeri 10 milyar lirayı aşan yatırım hayata geçirildi. Bu yatırımlarla 60 bin vatandaşımız iş sahibi oldu." dedi.

Kalender, AA muhabirine, TKDK'nin bu yılki faaliyetleri ile gelecek yıla ilişkin değerlendirmede bulundu.

TKDK'nin Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye eş finansmanıyla oluşturulan fonla Katılım Öncesi Kırsal Kalkınma Aracı (IPARD) Programı kapsamında besi, süt üretimi ve meyve-sebze soğuk hava depolama gibi 16 farklı sektördeki yatırımlara yüzde 40-70 hibe sağladığına işaret eden Kalender, kırsalda sürdürülebilirliği ve rekabeti esas aldıklarını söyledi.

Kalender, destek verilen yatırımlarla kırsalda ekonomik çeşitliliğin artmasını ve göçün engellenmesini amaçladıklarını vurgulayarak, milli ekonominin temelinin, üretimin merkezindeki kırsal alanlar olduğunu dile getirdi.

TKDK olarak yılın bazı dönemlerinde çeşitli sektörlere ilişkin proje çağrılarında bulunduklarını anımsatan Kalender, şöyle devam etti:

"TKDK olarak faaliyete başladığımız günden itibaren yani son 7 yılda 14 bin 579 kırsal kalkınma projesine 3,7 milyar lira hibe sağladık. Bu sayede kırsalda değeri 10 milyar lirayı aşan yatırım hayata geçirildi. Bu yatırımlarla 60 bin vatandaşımız iş sahibi oldu. Projelerin çarpan etkisi de dikkate alındığında, illerdeki inşaattan makine ekipmanına, tarımsal üreticilerden diğer sektörlere kadar dolaylı olarak ciddi bir ekonomik katkı sağlandı."

- Tarım ve çevreye 1,6 milyon avroluk hibe

Kalender, toprak örtüsü yönetimi ve toprak erozyonu kontrolü için tarım ve çevre alanında başlattıkları projeye de dikkati çekti. 1,6 milyon avro hibeyle projenin ilk olarak pilot bölge olarak belirlenen Ankara'nın Beypazarı ilçesinde uygulanacağını anlatan Kalender, destek başvurularının ocakta başlayacağını bildirdi.

Bu yıl toplam yatırım bütçesi 1 milyar lira olan 795 projeye 600 milyon lira hibe ödemesi yapıldığını aktaran Kalender, şunları kaydetti:

"TKDK olarak Cumhurbaşkanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı plan ve programları çerçevesinde kırsalda yaşam standartlarını yükseltmek, tarıma dayalı sanayiyi geliştirmek, kısacası yerinde üretmek ve yerinde işlemek anlayışıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. IPARD kapsamındaki hibelerimiz ve çalışmalarımız 2019'da da devam edecek."

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