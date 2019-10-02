FİNANS

"TKDK'nin hibe desteği binden fazla kişiye istihdam sağladı"

FİNANS HABERLERİ  | 02.10.2019 13:01 | Son Güncelleme

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi: - "TKDK'nin IPARD 1 ve IPARD 2 dönemlerinde, 178 milyon 672 bin lira toplam yatırım tutarına sahip 641 projeye 85 milyon 767 bin lira hibe ödenmiştir. Çorum'un tarım ve hayvancılık potansiyeline önemli katkılar veren bu yatırımlarla bin kişiyi aşan istihdam sağlanmıştır"

ÇORUM (AA) - Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) IPARD 1 ve IPARD 2 dönemlerinde Çorum'da yatırım tutarı 178 milyon 672 bin lira olan 641 proje için 85 milyon 767 bin lira hibe ödendiğine işaret ederek, "Çorum'un tarım ve hayvancılık potansiyeline önemli katkılar veren bu yatırımlarla bin kişiyi aşan istihdam sağlanmıştır." dedi.

Çiftçi, TKDK İl Koordinatörlüğü toplantı salonunda hibe desteğiyle projesini hayata geçiren yatırımcılarla bir araya geldi.

Yatırımcıların projelerinin son durumuna ilişkin bilgi alan Çiftçi, yeni dönemde hibe desteği almaya hak kazanan yatırımcılara temsili çeklerini teslim etti.

Çiftçi, burada yaptığı konuşmada, 2019 yılında 19,4 milyon lira yatırım bütçeli 10 büyük ve 4 milyon lira yatırım bütçeli 52 küçük olmak üzere toplam 23,4 milyon lira yatırım tutarlı 62 projeye destek verildiğini söyledi.

Yatırımcıların bu projelerle 11,2 milyon lira hibe almaya hak kazandığını dile getiren Çiftçi, projelerin süt üretimi ve besi çiftlikleri, meyve soğuk hava deposu modernizasyonu, yenilenebilir enerji yatırımları ile arıcılık, tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği için makine ekipman alımlarını içerdiğini aktardı.

- "Yatırımcılara 4,2 milyon lira hibe ödenecek"

Çorum'da yeni dönemde hibe desteği almaya hak kazanan 7,7 milyon lira yatırım bütçeli 4 süt üretim çiftliği ve 3 besi çiftliği projesi için de kısa süre içinde hibe sözleşmesi imzalanacağını belirten Çiftçi, şöyle devam etti:

"Bu projeler tamamlandığında değerli yatırımcılarımıza 4,2 milyon lira hibe ödenecek. Bu projeler içinde yeni yatırımlar var. Mevcut işletmeyi AB standartlarına ulaştırmak için modernizasyon projeleri de var. Bu yatırımcılarımızı da tebrik ediyor, projelerini en kısa zamanda tamamlamalarını ve ülke hayvancılığına hayırlı hizmetler ve katkılar sağlamalarını diliyorum."

Çiftçi, TKDK'nin Çorum'da tarım ve hayvancılığın gelişmesine ciddi katkı sağladığını vurgulayarak şunları kaydetti:

"IPARD 1 ve IPARD 2 dönemlerinde 178 milyon 672 bin lira toplam yatırım tutarına sahip 641 projeye, 85 milyon 767 bin lira hibe ödenmiştir. Çorum'un tarım ve hayvancılık potansiyeline önemli katkılar veren bu yatırımlarla bin kişiyi aşan istihdam sağlanmıştır."

PARTNERHiçbir şey göründüğü gibi değil!Hiçbir şey göründüğü gibi değil!
ODD - Otomobil satışları Eylülde yüzde 100.67 arttıODD - Otomobil satışları Eylülde yüzde 100.67 arttı
TBM/Ağaoğlu: Yapılandırma hakkı yalnızca konut kredisiyle sınırlı değilTBM/Ağaoğlu: Yapılandırma hakkı yalnızca konut kredisiyle sınırlı değil
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çorum Çorum Valisi Mustafa Çiftçi hibe istihdam TKDK yatırım

En Çok Okunan Haberler

Ankara'daki fuhuş operasyonunda dehşete düşüren detaylar

Ankara'daki fuhuş operasyonunda dehşete düşüren detaylar

Sigara denetçileri geliyor!

Sigara denetçileri geliyor!

Faiz indirimine 2 firma daha katıldı

Faiz indirimine 2 firma daha katıldı

Erdoğan imzaladı! KDV bugün itibariyle düştü

Erdoğan imzaladı! KDV bugün itibariyle düştü

Türkiye'ye borcu 350 milyon euro

Türkiye'ye borcu 350 milyon euro

Araç sahipleri dikkat! İndirim geliyor

Araç sahipleri dikkat! İndirim geliyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Pamuk tarlasından, tekstil fabrikasına

Pamuk tarlasından, tekstil fabrikasına

Fabrikalar Cubebox ile 24 saat operatörsüz çalışabiliyor

Fabrikalar Cubebox ile 24 saat operatörsüz çalışabiliyor

Bakan Varank: Kuvety ile karşılıklı yatırımları artırmayı hedefliyoruz

Bakan Varank: Kuvety ile karşılıklı yatırımları artırmayı hedefliyoruz

TİM: İhracat 9 ayda yüzde 2.56 artışla 132.5 milyar dolar

TİM: İhracat 9 ayda yüzde 2.56 artışla 132.5 milyar dolar

ODD - Otomobil satışları Eylülde yüzde 100.67 arttı

ODD - Otomobil satışları Eylülde yüzde 100.67 arttı

TBM/Ağaoğlu: Yapılandırma hakkı yalnızca konut kredisiyle sınırlı değil

TBM/Ağaoğlu: Yapılandırma hakkı yalnızca konut kredisiyle sınırlı değil

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.