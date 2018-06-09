TKİ'den maden sahası ihalesi

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumunca (TKİ) Kütahya'nın Tunçbilek ilçesindeki bir maden sahası ihaleye çıkarıldı.

TKİ'nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, TKİ'nin Kütahya Tunçbilek ilçesinde bulunan 86099 sicil numaralı maden ruhsatı ile bu ruhsatın kapsadığı maden sahası, "ruhsatın devri suretiyle işletme hakkının verilmesi" şeklinde kapalı teklif alma ve açık artırma yöntemiyle ihale edilecek.

Jeolojik rezervi 24 milyon 750 bin ton olan sahanın ihalesi, 19 Haziran Salı günü saat 14.00'te TKİ ihale salonunda yapılacak.

İhaleye yalnızca tüzel kişiler ile ortak girişim grupları katılabilecek. Gerçek kişiler ise en az bir tüzel kişinin bulunduğu ortak girişim grubunda üye olarak yer alabilecek.

Geçici teminat tutarı 3 milyon lira olarak belirlenen ihale için isteklilerin tekliflerini, ihale gün ve saatine kadar TKİ'ye üzeri kapalı, imzalı ve kaşeli zarf içinde elden teslim etmeleri gerekiyor.

